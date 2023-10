Fabio Capello dirigió al Real Madrid durante dos etapas distintas. La segunda duró una temporada, la 2006-2007, y el técnico no guarda precisamente muy buenos recuerdos de su paso por un vestuario al que, muchos años después, sigue considerando muy poco profesional. El italiano recordó sus vivencias junto a Ronaldo, Cassano, Roberto Carlos, Guti, Beckham, Raúl y compañía durante la inauguración del curso académico del Instituto Universitario de Mediadores Lingüísticos (Limec) en Milán.

"Un día llegó Van Nistelrooy y me dijo que 'aquí el vestuario huele a alcohol'. Era verdad". Según Capello, uno de los responsables era Ronaldo Nazario, al que "decidí despedirle, era alguien a quien le gustaba la fiesta e involucraba al grupo a que saliese con él", recuerda sobre el brasileño, del que asegura que "pesaba 94 kilos ese año". Cuatro años antes, "en Corea, en el Mundial de 2002, pesaba 82. Le dije que bajara de peso... llegó a 92,5", explica.

De hecho, el italiano avisó al Milan de que no lo firmara: "Berlusconi me pidió consejo y le desaconsejé que lo hiciera, le dije que era un fiestero y que sólo pensaba en estar rodeado de mujeres". No fue muy convincente: "Me dijo: ‘Vale, gracias Fabio'. Días después, Ronaldo fichó por el Milán.

Pero no solo tuvo problemas con Ronaldo. De Cassano asegura que era muy poco profesional: "Pedía patatas fritas antes de cada partido, algo inaceptable. Me enfadé más con el cocinero que con él. No lo entendía". De su paso por el Real Madrid también tiene un recuerdo no muy agradable de la prensa que rodea al conjunto blanco: "Si vas al extranjero debes entender dónde trabajas, la comunicación lo es todo, y en España mandan las radios y los periódicos influyen en el público".