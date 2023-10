En el descuento, aunque hizo sobrados méritos para resolver el choque mucho antes, el Lóstrego acabó con la imbatibilidad del hasta ayer líder Sárdoma CF, al que ahora supera en la tabla, y ha confirmado plenamente que es un muy serio candidato al podio, para el que pelean cinco equipos.

El duelo se decantó en el descuento porque a veces el fútbol tiene estas cosas, pero salvo en los cinco minutos iniciales de encuentro, fue el Lóstrego el que mandó y supo lo que quería frente a un líder que no se comportó como tal.

Gabi Couñago le ganó la partida al tándem técnico visitante. Con Ana Iglesias presionando arriba y adelantando todas las líneas para recuperar rápido el cuero, el Lóstrego pudo jugar a lo que quiso, a recuperar y a buscar la verticalidad para aprovechar la velocidad arriba de Anita e Irene.

El choque había empezado con el Lóstrego en modo tímido y Judith Gallardo tocando para el Sárdoma. Una ilusión óptica. Toque de atención de Couñago a sus jugadoras y el Lóstrego comenzó a practicar su fútbol contundente. Con dos saques de esquina, el Sárdoma ya se preocupaba porque en uno logró achicar la zaga y en otro Olalla evitó el gol. Cada balón al área viguesa era una ocasión. En el minuto 25, “Peque” probaba fortuna con una falta directa. Blocaba Olalla, la mejor de un equipo miedoso.

No, en el primer periodo no hubo mucho más. Un disparo de zurda de Albiol, muy desviado, fue el único intento visitante de sorprender. El Sárdoma no tenía pegada y se equivocaba en todo, por lo que irse al descanso con un 0-0 era un magnífico resultado.

El inicio del segundo tiempo varió la situación. Nara habilitaba con pase medido a Irene y la “9” se iba por la derecha, centraba raso y Anita fusilaba. Pim, pam, pum.

De repente, el Sárdoma se evadía. Las locales insistieron, Anita pidió penalti cuando quiso irse de dos sardomistas en el área –la jugada más polémica del partido–, pero el árbitro hizo caso omiso. Después el Lóstrego casi se lo cobra (falta de Aida Samper al borde del área) y Marta Carballo tuvo su ocasión en falta directa. El Sárdoma estaba en cuerpo pero no en alma. A Anita, en cambio, le sobraba. Porque su pelea con las centrales fue colosal y por ahí fue perdiendo los puntos el Sárdoma. Se llama jerarquía. Con la viguesa peleando todos los balones, la salida de balón de Samper era un fracaso. Pero al Lóstrego le faltó el segundo tanto ante una acertada Olalla.

Y con el partido en unos minutos de muermo, la virtud visitante apareció. Su única jugada clara, de tiralíneas, se tradujo en el empate. Una apertura larga para Albiol, pase atrás de esta para un centro envenenado y Hurtado marcaba a la carrera. Tuvieron otra, rocambolesca, porque la fabricó la guardameta Naiara, con tan mal despeje que el balón fue a la espalda de Estela Castro y casi marca. Habría sido el colmo de la mala suerte.

En esos minutos el encuentro entró en una fase sin dueño. Las de Couñago volvieron a colgar balones, a rematar en el área pequeña, a sacar de la grada un uy cada vez que volaba un centro, que casi siempre encontraba una cabeza o bota gondomareña. O la madera en otro saque de esquina. Porque la zaga sardomista careció de contundencia, la que le faltó a sus centrales. Mucha. Así les fue. El gol de Irene Rial llegaba en el 94 en el segundo palo, tras otro córner. Era el justo premio a un equipo que quiso, que creó y que supo estar.

Ficha técnica

Lóstrego CF: Naiara Martínez; Marta Carballo, Tamara Fernández, Andrea Mariño “Drus” (Irene Heras, min. 90), Andrea Álvarez “Peque”, “Equis” Márquez, Nara Fernández (Irene Rial, min. 75), Álex Pichel (“Ade” González, min. 58), Laura Izard (Irea Piñeiro, min. 75), Irene Fernández y Ana Iglesias.

1. Sárdoma: Olalla Vila; Cheila Neves, Aida Samper, Cata dos Santos, Laura Martínez (Jimena Oubiña, min. 71), María Calvar, Judith Gallardo (Sabela Gómez, min. 74), Estela Castro, Andrea Albiol, Anabel Hurtado y Elisa Gonzalo.

Árbitro: Darío Costas (Delegación de Vigo). Amonestó a las visitantes Laura, Estela y Albiol.

Goles: 1-0 (min. 46), Ana Iglesias. 1-1 (min. 67), Anabel Hurtado. 2-1 (min. 90+4), Irene Rial.

Incidencias: A Gándara (Chaín). Sexta jornada del grupo 1 de 3ª RFEF. Excelente entrada.