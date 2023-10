Partido exigente el que le espera esta mañana al Coruxo en el campo del Requexón. El Oviedo Vetusta, rival en esa ocasión, aventaja a los vigueses en tan solo dos puntos, de ahí que tanto asturianos como vigueses se juegan algo más que una simple victoria dada su delicada situación. Los asturianos han sumado cinco de los últimos nueve puntos disputados; mientras que los vigueses no han sumado en este tramo. Dinámicas totalmente diferentes que para el equipo entrenado por David de Dios es todo un hándicap.

La derrota del pasado domingo en O Vao ante el Pontevedra abrió una crisis importante en el equipo vigués. Como se suele decir, el problema no fue el hecho, sino la forma en la que se produjo la derrota ante el conjunto granate. El equipo está excesivamente tensionado y eso se traduce en escandalosos fallos sobre el terreno de juego. El problema es que estamos en la sexta jornada y de no corregirse estamos ante una grave situación.

David de Dios, en la rueda de prensa del domingo tras el encuentro ante el conjunto granate, hizo unas declaraciones en las que indirectamente buscaba la reacción de los jugadores para que se centraran y el equipo volviera a ganar partidos. En las últimas temporadas, el arranque del equipo era similar al actual, en los que a puntos se refiere, pero las sensaciones eran otras diferentes. El primer gol del domingo del Pontevedra evidenció una falta de concentración realmente preocupante. Que hagan una pared delante de ti y que te quedes quieto dejando al rival solo ante el portero, es un ejemplo de que algo no se está haciendo bien.

Otro de los problemas del equipo es la falta de pegada en ataque. En los últimos cuatro partidos, el Coruxo no ha marcado un gol, y el problema es que tampoco se generan ocasiones de peligro. De hecho, el domingo pasado ante el Pontevedra, el primer disparo entre los tres palos llegó a dos minutos para el descanso.

Evidentemente, la falta de presencia en ataque tiene una segunda lectura, y no es otra que los rivales pueden arriesgar más en ataque al tener la sensación de que con poco esfuerzo, pueden tener bien sujeto al rival y arriesgar más en ataque.

Los jugadores del Coruxo tienen esta mañana la oportunidad de hacer olvidar todos estos problemas. Aunque es importante sacar algo positivo, el equipo no ha sacado nada positivo lejos del campo de O Vao, lo más importante es recuperar las sensaciones perdidas y ver el futuro con un poco más de optimismo. En cierto modo, es bueno que este partido se juege lejos del campo de O Vao, ya que los jugadores no tendrán la presión de la grada y, en cierto modo, puedan estar un poco más relajados.

No cabe duda de que va a ser el partido de los nervios ya que, si los vigueses no están tranquilos, los asturianos no lo están menos. Dos equipos que necesitan los tres puntos en juego en el que un empate es poco premio, y en donde más importante que los tres puntos son las sensaciones.