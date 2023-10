Tercer partido en la máxima categoría para el Celta Zorka Recalvi, que quiere seguir creciendo en la competición. Y es que las viguesas se han dado cuenta que la Liga Endesa no tiene nada que ver con la Liga Femenina Challenge. En primer lugar, el juego es mucho más rápido. Las transiciones son meteóricas, por lo que la condición física puede ser determinante en muchos partidos.

La lucha bajo los tableros es mucho más dura. Las jugadoras interiores tienen una gran envergadura, y la utilizan para ganar la posición y asegurar la canasta. En esta faceta, Musa sigue estando en la zona alta de la clasificación de máximas reboteadoras. Tras dos jornadas, la celtica ocupa la segunda posición en el ranking total de rebotes, con una media de diez por partido. La primera plaza la ocupa Queralt Casas, con tres rebotes más. Sin embargo, en lo que más debe trabajar el equipo vigués es minimizar al máximo los baches en su juego. Cuando llega uno, el equipo lo acusa en exceso, y los rivales lo aprovechan para abrir una brecha, poco menos que insalvable, en el marcador. Mantener un ritmo de partido constante también puede ser otro aspecto importante a tener en cuenta.

Las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero visitan la mañana del domingo a uno de los dos equipos que ha ganado los dos partidos disputados. El Hozono Global Jairis derrotó en la primera jornada al Movistar Estudiantes en Madrid por cinco puntos, 62-67 La semana pasada, las murcianas jugaban en casa ante el Araski por diez puntos 77-67. En esta tercera jornada vuelven a jugar en su pabellón.

Derris Carter es la jugadora más valorada del cuadro de Alcantarilla. Alero de 1,73 de altura la jugadora de Azerbaiyán cuenta con una media de un 54% en tiros de dos y un 58% en tiros de tres. Otros dos aleros figuran en la lista de jugadoras más destacadas del Jairis, María Belén Arrojo con un 83% y un 33% respectivamente; y Chia Konig con un 55% en tiros de dos y un 33% en triples.

Bajo los tableros, el Jairis cuenta con tres jugadoras que, en estos dos primeros partidos de Liga, han sido destacadas. Por un lado, la eslovena Shante Evans, ala-pivot de 1,85 y que lleva trece rebotes. Le sigue la polaca Amalia Remiszewska, con doce rebotes, cerrando el trio interior la ala-pivot australiana Abby Bishop, que con su 1,89 de altura acumula ocho rebotes.

Los aficionados vigueses podrán seguir el partido en directo a través del canal de youtube de la Federación Española de Baloncesto, en su web. Un canal que emite todos los partidos de la categoría.

No cabe duda de que no va a ser un partido fácil para el equipo entrenado por Cristina Cantero. Las viguesas están en pleno proceso de aprendizaje y lo más importante es que no deben venirse abajo y pensar que, en cierto modo, era un peaje que había que pagar en este salto de categoría.