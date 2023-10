Támara Echegoyen y Nico Rodríguez representan esta semana las dos caras de la moneda de la vela gallega. La feliz y la amarga. Al mismo tiempo que la Federación Española apartaba de manera caprichosa al vigués de su sueño de estar en unos Juegos Olímpicos certificaba la presencia de Támara Echegoyen en París 2024 representando a España en la clase 49er junto a Paula Barceló.

Han corrido los responsables de la vela española. Pese a que el plan inicial y transmitido a los deportistas era que las competiciones de 2024 resolverían el nombre de los regatistas que ocuparían las diferentes plazas conseguidas por el país y que este año el objetivo era clasificar en todas las clases posibles sin más distracciones, finalmente los responsables de la vela española comenzaron a ponerle nombre a las plazas conseguidas en el último Mundial de La Haya. En ese arreón se llevaron por delante las opciones de Nico Rodríguez que un día antes de la finalización del Mundial estaba por delante de Jordi Xammar (su rival por la elección). Una decisión que provocó la contundente respuesta del vigués que ha defendido desde el primer momento que no competía con la misma información que Xammar, que sí era consciente de que la Federación quería cerrar ya la pelea de los dos barcos españoles por la presencia en los Juegos Olímpicos de París.

Con Nico Rodríguez hemos conocido esta semana la parte más caprichosa y “política” de este deporte. En el otro lado de la historia aparece una regatista gallega que ya ha pasado el “corte” marcado por la Federación Española. Támara Echegoyen, campeona olímpica en Londres en 2012, estará dentro de unos meses en sus cuartos Juegos Olímpicos. Una cifra que en Galicia solo ha sido capaz de alcanzar (y mejorar, porque va en busca de su séptima presencia) la canguesa Teresa Portela.

La Federación Española de Vela decidió que la plaza que en el Mundial de La Haya consiguieron hace unas semanas Echegoyen y Paula Barceló (fueron novenas en esa competición) es para ellas. A diferencia de lo sucedido con Nico Rodríguez, donde había dos embarcaciones muy parejas en busca de la clasificación como se demostró en el último Mundial, en el caso del 49er no había debate posible. Aquí todo resultaba muy sencillo y el debate se zanjó de inmediato en la reunión de la directiva con los informes en la mano del comité técnico. Echegoyen es un seguro de vida para la vela española aunque no siempre le ha acompañado la fortuna en sus participaciones. Logró el oro en 2012 formando equipo en la clase Elliot con la coruñesa Sofía Toro y la asturiana Angela Pumariega. A partir de ahí, ya en el 49erFX se ha quedado siempre al borde del podio olímpico. En Río en 2016 con Berta Betanzos finalizó en cuarta posición y en Tokio en 2021 repitió posición ya con Paula Barceló (con la que había sido campeona del mundo unos meses antes) como pareja.

Pero la pareja se ha consolidado en este nuevo y corto ciclo olímpico (solo tres años). Echegoyen y Barceló han sido una de las parejas más fiables que España ha llevado a las grandes competiciones. En el último Mundial, sin embargo, se quedaron algo lejos de la cabeza (el objetivo era conseguir el oro) pero el noveno puesto fue suficiente para que España asegurase la presencia del barco de 49erFX en París en 2024. Y ese billete lleva el nombre de la gallega y la mallorquina que dentro de diez meses tratarán de conseguir el gran título que les falta como pareja, el de estar en un podio olímpico.

La Federación ha justificado su decisión por la tranquilidad que según ellos le proporciona a los regatistas saber que la decisión ya está tomada y que eso permite organizar mejor los próximos meses de entrenamientos y competición. Echegoyen y Barceló se dedicarán ahora a profundizar en el conocimiento del barco y sobre todo del medio en el que se moverán, en Marsella, campo de regatas de la vela en los Juegos de París, dentro de un año. En este ciclo, a diferencia del anterior que estuvo algo condicionado por la brillante participación de la gallega en la Volvo Ocean Race con el Mapfre, no ha habido nada que alterase en exceso el programa. Es verdad que Echegoyen estuvo de nuevo en la vela oceánica pero de un modo menos exigente al evitar las grandes etapas por los mares del sur. Eso también ha permitido a la pareja de regatistas profundizar en lo que ellas llaman su “startup”: “Porque no se trata solo de subir al barco y competir sino que nos ocupamos de gestionar muchas cosas que rodean nuestro trabajo. Hay muchas cosas que analizar y nos ocupamos de la logística, del material, el i+d, somos responsables del traslado del barco, de los materiales….todo eso nos ayuda a crecer como deportistas, pero también en otros aspectos que son muy importantes”, señaló recientemente sobre este nuevo carácter que debe tener el deportista de élite.Todo ello sin olvidar al resto del equipo, los que no se suben al barco, que siempre recuerda Támara Echegoyen que son tan importantes o más que ellas. Por eso de la foto que más orgullosa está de aquel sueño vivido en Londres en 2012 fue la que se hicieron con todos los componentes de la estructura que las rodeaba. Una foto parecida que quiera hacerse junto al agua de Marsella dentro de diez meses, la que se le escapó por un suspiro en los dos Juegos anteriores.