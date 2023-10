Primer derbi del Coruxo en la presenta temporada, ante un Pontevedra que llega en un buen momento, con el punto de mira puesta en la zona de privilegio de la clasificación. Para los de O Vao, sin embargo, el partido cobra una importancia vital a pesar de afrontar la sexta jornada del campeonato. El equipo entrenado por David de Dios suma uno de los últimos doce partidos disputados, lo que ha colocado al equipo en puestos de descenso. Evidentemente es una posición que no es significativa a estas alturas de la temporada, pero está más que demostrado que si un equipo arranca la competición en la zona de peligro, siempre le va a costar más salir del pozo, ya que la confianza comienza a resquebrajarse.

Por ello el partido de esta tarde ante el Pontevedra es sumamente importante. Por un lado, evidentemente, por los tres puntos en juego, que son necesarios para salir de los puestos de descenso. Pero sin lugar a dudas, la victoria supondría un golpe de moral necesario para un equipo que necesita dosis de confianza, y de cariño. De ahí que desde la plantilla viguesa se le pida a los aficionados que esta tarde no fallen en el campo de O Vao para apoyar al equipo, teniendo en cuenta que el Pontevedra, a buen seguro que va a desplazar a un nutrido grupo de seguidores.

David de Dios, entrenador del Coruxo, apuntaba tras el último entrenamiento, que el “partido ante el Pontevedra nos puede servir para salir de esa dinámica, a pesar de jugar dos partidos fuera de casa ante rivales de entidad, y volver con energía, con ganas y con la ilusión que se genera si ganamos los tres puntos en juego. Tenemos que hacernos fuertes en nuestro campo, ya que de momento no conocemos la derrota, y queremos sumar de tres en tres”.

“Tenemos la sensación de que los partidos”, prosiguió el técnico vigués, “durante la semana están bien trabajados, bien planteados, pero llega el partido, el minuto equis, y con un error el trabajo se va al traste. Estamos hablando de errores individuales, en Langreo, Guijuelo, Zamora. El día que no cometemos algún error, y no estamos bien, conseguimos un punto como el día del Cayón. El día que no cometemos errores y estamos acertados de cara a la portería contraria, ganamos los tres puntos. Al final, creo que está claro en donde está nuestro déficit, y eso provoca que a día de hoy no somos competitivos. La sensación es que compites bien, pero que va a llegar un momento en el que alguien va a cometer un error grave, porque no es un fallo típico de un partido, un mal pase, un mal control, que puede suceder en cualquier momento, En el momento que comencemos a corregir esas cosas, y le estamos dando argumentos y soluciones a los jugadores, cuando lo comencemos a corregir de verdad, seremos competitivos y ganaremos los partidos”. Alberto es la única ausencia en el cuadro vigués.

El Pontevedra llega a O Vao sin conocer la victoria lejos de Pasarón, lo que sin lugar a dudas es un aliciente más para el partido. Además, ambos equipos se vieron las caras dos veces en la pretemporada, con victoria viguesa.