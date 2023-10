Llegó el momento que los aficionados al baloncesto femenino llevaban esperando muchos años, el del regreso de la máxima categoría a la ciudad. El 24 de marzo de dos mil doce, el pabellón de Navia albergaba el último partido del conjunto vigués en la máxima categoría. Once años después, Navia recupera el espíritu celeste se vestirá de gala para vivir este importante momento en la historia del baloncesto femenino vigués. El Euskotren será el rival.

Todo apunta a que Navia podría registrar esta tarde, 19 horas, un gran lleno. La campaña de socios impulsada por la directiva ha tenido una gran aceptación, ya que los precios poco menos que son simbólicos, pues con el carnet de socios, cada partido sale a poco más de cuatro euros. Además, no podemos olvidarnos que los socios del Real Club Celta también tendrán acceso libre. Para los que no sean socios, y quieran ver el partido, el precio de la entrada general es de quince euros, mientras que para los mayores de sesenta y cinco será de diez euros, lo mismo que para los jóvenes entre los 18 y 25 años. El club establece otra categoría para los jóvenes entre los seis y diecisiete años, con un precio de cinco euros. Estos precios se mantendrán a lo largo de toda la temporada.

En la faceta deportiva, Cristina Cantero ha entrenado con normalidad a lo largo de la semana, y con toda la plantilla. Posiblemente esa sea la noticia más importante, ya que hasta entonces, la entrenadora viguesa no ha podido contar con todo el equipo, entre lesionadas y jugadoras que llegaron tarde.

El equipo cerró los entrenamientos semanales ayer por la mañana, y la mejor noticia es que no hay noticias. Tras la vuelta al parquet de Laura Prats, la atención está puesta en Robyn Benton, que todavía no ha debutado con el equipo. La jugadora entrena con sus compañeras, y hoy podría jugar sus primeros minutos, en función de cómo vaya el encuentro. Quien también continúa mejorando es Elba Garfella, que también podría ser esta tarde de la partida, y disputar algunos minutos de juego.

Cantero también aprovechó la semana para trabajar con intensidad con el último fichaje, la croata Nina Premasunac, que poco menos que después de llegar ya jugó sus primeros minutos en la semifinal de Copa Galicia ante el Baxi Ferrol. En esta semana ya trabajó con intensidad los aspectos en los que tiene que se decisiva.

En el partido de esta tarde será importante tratar de minimizar esos periodos de los partidos en los que mentalmente el equipo flojea, y que provoca que los rivales aprovechen la circunstancia para abrir brecha en el marcador, obligando al equipo a tener que esforzarse al máximo por meterse de nuevo en el partido y luchar por la victoria.

La de esta tarde será la segunda jornada del campeonato liguero. En la primera, el Celta Zorka Recalvi cayó en la casa del campeón de Liga y recientemente de la Super Copa, plantando cara hasta que llegó uno de esos bloqueos que ante un equipo como Valencia, se paga muy caro. El IDK Euskotren, por su parte, debutó en su campo ante el Embutidos Pajariel Bembibre, ganando por 64-60.

“La ilusión por jugar en casa nos da mucha fuerza”

La entrenadora viguesa se mostraba ayer satisfecha por cómo se había desarrollado el trabajo de la semana. “Vamos mejorando, progresando e incorporando a la gente. Es evidente que aún nos sigue faltando, pero no es excusa para no competir y para no dar lo máximo”. Sobre lo que espera del IDK Euskotren, la entrenadora del Celta Zorka Recalvi apuntó que “sabemos que es un equipo difícil, sabemos de su potencial. Es un equipo bien entrenado, con experiencia en la competición. Han formado una plantilla con diez jugadoras de las que cualquiera puede estar en el campo. Te puedo nombrar a María España, Gracia Alonso, Alba Prieto, Alba González, Yurena, que está saliendo del cruzado pero ya se incorpora. Son nacionales, pero con muchísima experiencia en la Liga, y eso hace que sean solventes. Además cuentan con unas extranjeras que llevan años dando guerra, o acaban de destacar como Whalen, el año pasado, o Tunstull, que también ha hecho un buen año”. A la hora de hablar del partido, Cantero apuntó que “hay que tratar de hacer muy bien las cosas, cuidar muy bien el balón, el rebote va a ser muy importante para no darle segundas oportunidades. A partir de ahí tratar de explotar nuestras armas, y con el empuje de los aficionados desde la grada, en esos momentos malos, que seguro que los vamos a tener, pero seguro que la ilusión por debutar en casa nos va a dar mucha fuerza”.