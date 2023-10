Jugar en la grandes ligas requiere de un proceso de adaptación que, en el caso del Celta Zorka Recalvi, no va a ser corto. La LF Endesa no tiene nada que ver con la Liga Challenge. El juego está a otro nivel, a otra velocidad. Los árbitros permiten más contacto bajo los aros y el juego interior cobra más importancia que nunca. Si el día del debut en Valencia, el partido fue una fiesta, ayer las jugadoras se dieron cuenta que van a tener que trabajar mucho más duro ya que esto es otra historia.

Cristina Cantero le tenía miedo a las desconexiones del equipo durante los partidos y ayer no fue una excepción. El parcial de los primeros cinco minutos del segundo cuarto, 6-14, abría una primera brecha importante en el marcador, que fue aumentando hasta el 14-30 del final del cuarto.

Habían sido dos polos opuestos. En los primeros diez minutos de juego, los dos equipos trabajaron con mucha intensidad en la faceta defensiva. IDK contaba con el excelente trabajo de Fankam y Tunstull, que fueron una auténtica pesadilla para la defensa viguesa. De hecho, la primera anotó dieciséis puntos y atrapó trece rebotes, y la segunda sumó trece puntos y nueve rebotes. Con ese potencial era tremendamente complicado que las viguesas pudieran contrarrestarlas.

Esa no fue la única lección que tuvieron que aprender las viguesas. La velocidad del juego es totalmente diferente y prueba de ello fue el 43% de acierto que el equipo vasco logró desde la línea de 6,75. Los rápidos movimientos del balón permitían cómodos tiros que fueron un lastre, ya que el Celta Zorka Recalvi solamente logró un 6% de acierto.

También es cierto que los porcentajes de acierto del IDK en los lanzamientos de dos puntos no fueron normales, un 61%, pero en este caso es difícil discernir si fue motivado por la suerte, un día de gracia, o por las facilidades de las viguesas en defensa.

Lo mejor del partido para el Celta Zorka Recalvi, fueron los diez primeros minutos de juego. Un periodo con muchísimos fallos en el tiro a canasta, sobre todo en el lado vigués, pero en el que se vio a un conjunto céltico bien colocado en defensa, con buenas ayudas, y en donde por encima de todo destacó Haidara. La joven jugadora supo leer muy bien el partido, y descubrir las facilidades que le daba su defensora, con lo que en más de una ocasión no dudó en encarar el aro y anotar un par de acciones de dos más uno.

El 26-43 del descanso no invitaba al optimismo, sobre todo porque anotando tan solo veintiséis puntos en los dos primeros cuartos es tremendamente complicado tener opciones de llevarse la victoria al final del encuentro. Los últimos diez minutos de juego sobraron. El Celta Zorka Recalvi no bajó los brazos, pero la cabeza ya no daba para más. Cierto es que ayer se echaron de menos los puntos de Samson, o la aportación de Trahan-Davis. Debutó Benton, una jugadora que puede aportar mucho en el momento en el que se le pase el miedo por la lesión que tuvo. Bien Nina bajo los tableros, pero en ataque tiene que ver más el aro, y no jugar de espaldas a el.

Lo mejor del encuentro fue la fiesta que se vivió en la grada. A pesar de calor, sobre mil aficionados que dieron cita en las gradas del pabellón de Navia, apoyando al equipo desde el salto inicial. No hizo falta que el equipo estuviera en apuros para sentir la presión, despidiendo al equipo, a pesar de la dura derrota, con gritos y aplausos.

Nadie dijo que esta travesía en la élite iba a ser fácil, pero con mucho trabajo y el apoyo de los aficionados las victorias no tardarán en llegar.

Ficha técnica

Celta Zorka Recalvi: Samson (0), Senosian (9), Musa (12), Haidara (16), Trahan-Davis (2) -cinco inicial- Benton (4), Aguilar (8), Garfella (2), Vidal (0), Premasunac (0) y Prats (2).

Idk Euskotren: González (0), Fankam (16), España (25), Whalen (3), Massey (12) -cinco inicial- Prieto (5), Díaz (10), Westerik (9) y Tunstull (13).

Parciales: 12-13, 14-30, 19-24 y 10-26.

Árbitros: Olivares Bernabeu, Carpallo Migueles y Martínez Estopiñan. Le señalaron 22 faltas al_Celta Zorka Recalvi y 15 al IDK Euskotren. Eliminaron por faltas a las celestes Musa, minuto 35 y Premasunac, minuto 39.

Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón de Navia, ante unos mil aficionados.