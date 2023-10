En buenas manos

“Tiene que haber alguien detrás que me garantice que esto pueda quedar bien, pero no veo ilusión en la gente. Yo llevo aquí luchando y luchando toda la vida y va siendo hora de descansar un poco”, se lamentaba Paco Amoedo en 2012, en el cuadragésimo aniversario de su Polideportivo Saudade. Sobrepasado el medio siglo del club y él mismo los 80, el gran patriarca del boxeo gallego al fin entrega con alivio su herencia. Su hija Gemma se hace cargo junto a Manu Castro. Dos de sus antiguos campeones, Jorge Araújo y Carlos Miguel, los acompañan. A esas manos, que él mismo educó, a las que tantas veces vendó y enfundó los guantes, Amoedo les encomienda la protección de su precioso legado.

El gran Zorro Blanco ha ido encajando golpes en los últimos tiempos, acostado contra las cuerdas pero sin besar la lona. Por el cáncer le han extirpado medio pulmón izquierdo y un pellizco del derecho. Un quiste le ha arrebatado un riñón. De todas sus convalecencias había regresado al Saudade antes de lo que aconsejaban los médicos. Ahora no le sostienen las piernas, sin embargo. Se le ha enflaquecido el cuerpo de pajarillo. Suena leve el frufrú natural de su voz. Aunque conserva la mirada fiera, y por su lucidez, entiende que ha llegado el momento del relevo.

No es un traspaso de fácil digestión. La historia del Polideportivo Saudade impresiona. En sus diferentes sedes –O Carme, Castrelos, Urzaiz, Ceboleira– se han forjado 65 títulos nacionales, 33 del mundo hispano, nueve intercontinentales, tres de la Unión Europea y los tres europeos conquistados por Iván Pozo. Él encabeza un olimpo con Fernando Bernárdez, Carlos Miguel Rodríguez, Ferradás, Araújo, Roberto Domínguez, Lee Manuel, Pico, Laranxo, Fredi Costas, Fernando Rodríguez, Tante Martínez, Judith Barbosa, Olaia Cruces... Y antes, en el origen, Zamora, Cañoto, Ubeira, Campos, Carrera, Eloy Durán, Carracelas, Silva, Hervello, Pino Tobío, Anselmo Costas o Ballesteros. Todo eso, la gestion y los recuerdos, se entregaba con las llaves.

Gemma Amoedo, la hija pequeña, ha aceptado su destino. Ella nunca sintió, ni siquiera de niña, que el boxeo le robase el tiempo de Paco. “Mi padre siempre estuvo muy presente. Buscaba un hueco para estar con nosotros. No tengo queja. Y como a mí siempre me gustó este deporte desde joven, me he sentido muy unida a él. Es mi mejor amigo, todo”, indica la también entrenadora y delegada de la zona sur de la Federación Gallega. “Tengo una cosa clara, debo dejárselo a una persona que sepa que le apasiona esto”, evalúa Paco. “Con mi hija sé que sucede. Ya tiene el abecedario metido en el bolsillo. Y ella no quiere que yo esté sufriendo”.

Gemma ha querido involucrar más plenamente en esta nueva etapa a algunas de esas glorias cuyas fotos cuelgan de las paredes. Carlos Miguel, trece veces campeón de España, y Jorge Araújo, triple y el último vigués en conseguirlo hasta que repitió Suero en 2021, han acudido a su reclamo. “Levantas el teléfono, aún no lo has colgado y ya están a tu lado para ayudarte en lo que sea. Sabes que puedes contar con ellos. Mucha gente ha sido agradecida”, resalta Gemma.

Jorge Araújo, pedagogo beatífico, trabaja en turnos de tarde o noche en la Fundación Menela. Al gimnasio acude de mañana. Carlos Miguel, recién jubilado después de traspasar la tienda que conserva su nombre, se ocupa de las tardes. “Echamos un mano y animamos un poco esto. Ahora que tengo tiempo, estaba deseándolo”, explica, si bien matiza sobre Amoedo: “Lo de que lo haya dejado es entre comillas. Él es insustituible”. Araújo sigue disfrutando con las enseñanzas de su maestro: “El otro día estuve con él en la esquina, en una pelea, y aprendes de cuidado. Paco es el que sabe, la imagen del boxeo”.

Pocos lo conocen tan en lo menudo. Con pocos ha compartido tanto tiempo, experiencias, aventuras... Carlos Miguel recuerda la etapa “en un bajo en Castrelos. Practicábamos boxeo y lucha –de esta modalidad se encargaba Javier Ledo–, con dos duchas para los cincuenta que acudíamos a veces. Yo tengo 66 años y entré allí con 14”.

Carlos Miguel se convirtió en el primer astro de los “muchísimos” que siguieron: “El currículo de Amoedo no lo va a superar nadie en Galicia. Y no solo el currículo de títulos, sino la labor social que hizo”. Araújo precisa: “Y que sigue haciendo. El ambiente en el Saudade es muy sano”.

Porque Amoedo, más que entrenador, fue para ellos “consejero, asesor”, enumera Carlos Miguel. Para Araújo, “un guía, sobre todo. Mi válvula de escape, cuando tenía problemas, era ir a la oficina a desahogarme con él”. Carlos Miguel menciona ese “fichero impresionante que tiene Paco, de 50 años, en los que pasó de todo. A muchos los sacó del mal camino. Con otros no pudo. Pero su labor ha sido increíble”. Y el viejo sabio no puede evitar lamentar más sus fracasos que celebrar sus éxitos: “Procuro no hablar de ese tema. Porque me entristecen esos cuatro o cinco... Me habría gustado que todos hubieran terminado bien”.

“El boxeo es como la vida. Te caes, te levantas. A mí me enseñó mucho”, precisa Araújo. A todos, los que sí atendieron las arengas de Amoedo les instruyó en “unos valores que son básicos para la vida”, sostiene Carlos Miguel. “Hay que inculcar ese espíritu de sacrificio desde niños. Aunque no triunfen con el deporte, les valdrá para otras cosas”. Es precisamente en lo que se afana Manu Castro, que dirige un programa avalado por la Xunta que se dirige a la base.

En el Saudade coinciden así los veteranos que emocionan a Amoedo al cruzar el dintel, los jóvenes que están iniciando su camino y los niños que juegan y sueñan. Pululan por el gimnasio todas las pielas, pesos y estaturas. “El Saudade une a gente de todos los países y todas las edades”, celebra Gemma. Paco construyó un reino mágico, que hoy deja en buenas manos.