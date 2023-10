El exfutbolista Alfonso Pérez Muñoz afirmó este miércoles, tras la decisión de retirar su nombre del estadio del Getafe, que "si por algún motivo se tiene que cambiar el nombre al campo, que sea por un tema económico y no por un tema ideológico o de cualquier otro motivo".

El Ayuntamiento de Getafe (Madrid) y el Getafe Club de Fútbol acordaron este miércoles renombrar el estadio de la ciudad, que pasa de llamarse Coliseum Alfonso Pérez a sólo Coliseum, tras unas declaraciones del exjugador al diario El Mundo en las que dijo que el fútbol femenino no se puede equiparar con el masculino.

“Aunque nunca haya jugado en el Getafe, siempre he intentado aportar y ayudar todo lo que he podido tanto a la ciudad de Getafe como al club. Siempre he estado orgulloso de llevar el nombre de Getafe por todos los sitios del mundo de donde he estado", señala Alfonso en un vídeo difundido en redes sociales.

"El fútbol masculino", añade, "genera muchos más ingresos y tiene mucha más repercusión mediática que cualquier partido o equipo o selección de fútbol femenino. Por desgracia es así. Nunca va a poder compararse".

"Lo que comenté en la entrevista es que él fútbol femenino nunca había estado tan bien como ahora, pero que nunca se podía comparar con el fútbol masculino. Al igual que las modelos tienen mucha mas repercusión mediática que los modelos. Es así y ha sido así toda la vida", recalcó el exfutbolista getafense.

Pérez, de 51 años, que afirma no haber "dicho ninguna mentira", subraya: "No tengo nada contra las mujeres. Yo tengo una madre, y tengo una hija que juega al fútbol, y ojalá algún día pueda llegar a primera división y sea internacional, pero aún siendo mi hija nunca podrá llegar a compararse a lo que puede ganar un jugador masculino".

Asimismo, quiere aclarar lo que dijo a El Mundo de que obligaría "a (Pep) Guardiola y a las chicas de la selección femenina a besar la bandera española".

En el vídeo, manifiesta: “Guardiola, como sabéis, ha sido compañero mio, muy buen amigo. Lo único que no comparto con él es su ideología, y ya se lo he dicho muchas veces. Lo que quise transmitir es que todos los jugadores o jugadoras de cualquier deporte, no solamente del fútbol, que no se sientan identificados con su país, en este caso con la selección española, que renuncien a la selección".

"Se puede dar la circunstancia de que haya muchos jugadores que no se sientan españoles y que estén ahora mismo en la selección, por eso el hecho de haberlo comentado, en el sentido de que el que vaya a la selección se tiene que sentir orgulloso”, agrega.