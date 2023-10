Amargo 22 para el Rubensa Porriño. Ni graciosa terminación lotera de los dos patitos ni chiste antiguo. A las anotadoras de la mesa en el derbi contra la SAR Rodavigo se les encasquilló ese número. Tres veces tuvieron que marcar tal gol las porriñesas para que subiese efectivamente al marcador. Un despiste que solo se solucionó a medias. El entrenador del Rubensa, José Alberto Vázquez, atribuye la derrota (28-25) al caos que la situación generó en sus filas. La entrenadora del Rodavigo, Verónica Posada, niega semejante trascendencia. El club louriñés no reclamará a Competición.

Es sábado, a las 18:00, en La Bombonera. El clásico comarcal en Honor Plata Femenina, aunque esté tierna la competición, se presenta ya con ansia. El Rodavigo quedó noveno en el anterior ejercicio, de holgada permanencia; el Rubensa, quinto. Ninguno de los dos, sin embargo, ha puntuado en la actual temporada. El Rodavigo ha perdido con Solimusic Events Carballal (20-32) e Inelsa Solar Asmubal Meaño (35-33); el Rubensa, con Santa Cruz (28-23) y Puerto del Carmen (22-30).

El encuentro en la cancha redondelana, pitado por Marta González y Silvia Vázquez, transcurre con normalidad en la segunda parte. El filial porriñés ha logrado despegarse al final de la primera. La SAR pugna por aproximarse. Con 17-21, en el minuto 44:01, la central Ana Isabel Gil sale hacia su lado fuerte y bate a la portera de tiro picado. La pareja arbitral levanta la mano, decretando el tanto. El electrónico no se mueve. Con 18-21, en el minuto 45:17, la pivote Uxía Campos recibe en seis metros y suelta un golpe de muñeca. La pareja arbitral vuelve a validar el tanto. El guarismo porriñés sigue quieto. En ambos casos, el Rodavigo marca con rapidez tras el saque y el electrónico lo recoge con puntualidad.

Las dos acciones pueden verificarse en la grabación colgada en la web de la Federación Española. La cámara sigue el juego. Durante toda la escena, relata José Alberto Vázquez, él y su delegada, Beatriz Sousa, han estado exigiendo que se regularice el marcador. El entrenador porriñés se lo advierte a una de las árbitras. Esta le replica que la cuestión depende de la mesa. “No les estaba reclamando una falta o unos pasos. Deberían haber parado el partido para solucionarlo”, sostiene Vázquez, que moderó sus protestas “para evitar una exclusión”.

“En un momento dado teníamos que ir 20-24 y había un 20-22. Fue un poco surrealista”, comenta el entrenador del Rubensa. “Persistimos en nuestras reclamaciones, mutismo y ‘sigan, sigan’. Todo esto se traslada al equipo. Intentas que no sea así, pero las jugadoras escuchan lo que estás hablando, están pendientes... A nivel de equipo y sobre todo de juego nos afectó muchísimo. Básicamente perdimos la concentración en nuestro sistema, que es lo que nos hace fuertes”.

Uno de los goles perdidos sí se recupera. En el minuto 53:06, con el Rodavigo circulando el balón, el luminoso pasa de 23-23 a 23-24 –Athenea Barreiro, por cierto, había logrado el tan anhelado como elusivo 22 en el 48:14–. A Vázquez no le consuela. Entiende que la dinámica de la resolución, con la remontada local, obedece a lo sucedido. “Nos despistamos y la SAR, que es un buen equipo, no nos perdonó”, resume. “Es doloroso ver al grupo entrenando todos los días 2 y 3 horas y que en unos pocos minutos nuestro esfuerzo no sirva. En todo deporte es normal errar, pero ser rigurosos y escrupulosos en la gestión de los marcadores se me antoja algo imperativo”.

“Durante el partido solo soy consciente de que falta un gol, ellos lo reclaman y se sube al marcador”, indica la entrenadora del Rodavigo, Vero Posada. “Desde fuera, luego, dicen que faltan dos y creo que tienen razón. Sus quejas son más que justas. También creo que es un error humano y que debido al error y a las quejas, la mesa por nerviosismo no se da cuenta del segundo gol, que yo tuve que ver en el vídeo. De todos modos, el partido se gana de tres y es un gol el que falta”.