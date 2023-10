Empate sin goles entre Alondras y Viveiro, en un partido muy pobre de ocasiones. Bajo un fuerte calor, en O Morrazo se vio un encuentro bastante apático. El Alondras que había dado muy buena impresión en su primer partido en casa, en la tarde se ayer no tuvo esa frescura en su juego, que habían ofrecido en su estreno. Con un dibujo algo atípico, el Alondras renunciaba a una de sus bandas, para buscar más el juego por dentro. El primer tiro a puerta de la contienda, llegaba en el minuto 17, con un disparo lejano de Mauro para los cangueses. El Viveiro algo mejor físicamente que su oponente, tampoco daba noticias en su juego de ataque. Sin embargo tuvieron una clarísima ocasión, con un centro desde banda derecha, que Gamarra de cabeza enviaba fuera . Antes del descanso el Alondras enlazó una jugada con sentido y algo de velocidad que culminaba Varela, con un tiro cruzado sin que llegara a ir entre los tres palos. Un poco más de lo mismo ofrecieron ambos equipos en la segunda mitad. Ambos entrenadores movían banquillo para dar algo diferente, pero la imagen de los dos contendientes no variaba para nada. Son un dominador, sin ideas para salir en alguna contra, cero oportunidades en los segundos cuarenta y cinco minutos. Solamente las acciones a balón parado, era la única opción a la que se agarraban las dos escuadras, para intentar conseguir algo positivo. Monroy no aprovechó un saque de esquina, al no contactar con el esférico con claridad, en una posición apta.