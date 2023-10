El liderato de la Liga que recorría Catalunya, de Barcelona a Girona y viceversa, voló hacia Madrid. La victoria del cuadro de Carlo Ancelotti en Montilivi desembocó en el relevo al frente de la tabla. El Girona puso el juego y el Madrid aportó los goles.

El partido se midió claramente en términos de eficacia: el Girona falló las dos primeras ocasiones de gol y el Madrid acertó en las dos primeras que tuvo a continuación. Del hipotético 2-0 al real 0-2 en los 20 minutos del comienzo quedó anticipada la sentencia. La voluntad de los locales se mantuvo alta, así como su persistencia, la fe en evitar el destino que tan pronto se le dibujó. Pero siguió fallando remates (de Yangel y David López, ni rastro de Dovbyk) cuando pretendía retomar el hilo tras la pausa del descanso.

Sufrió el Girona la primera derrota en la octava jornada ante un rival que no acudía a ninguna fiesta en un Montilivi alborozado y feliz por la excelente marcha del equipo, histórica. El Madrid no estaba para bromas, relegado al tercer puesto, y seguirá sin estarlo, porque no convenció a pesar de la goleada. El marcador invita a negar el debate. Tal vez lo aplaza en los foros madridistas, que nunca discuten sobre niveles de juego, sino del color de los resultados. El verde del triunfo lo justifica todo y apaga el foco sobre los árbitros, muy satisfactorio ayer para los intereses madridistas con la benevolencia exhibida en cada choque.

Criminal falta de Nacho

Indiscutible la criminal entrada de Nacho a Portu en el tiempo añadido, tuvo que ser el VAR quien avisara al relajado Pulido Santana, que solo mostró la amarilla en una entrada tan alevosa con los tacos a la pierna alejada que parecía perseguir una cuenta pendiente. No le harán ningún vídeo acusatorio.

Del once que se lució ante el Villarreal, Míchel introdujo solo un par de novedades para que el equipo no cambiara demasiado. Le cambió el resultado dolorosamente. La entrada de Daley Blind por Iván Martín (Yan Couto sentó en el banquillo a Arnau) no elevó las prestaciones colectivas contra lo que pudiera suponerse y buscaba Míchel al ampliar la nómina de defensas a cinco.

El central holandés estuvo involucrado en los goles blancos, con especial responsabilidad en los dos primeros: se comió el centro de Bellingham a Joselu y desatendió el marcaje Tchouaméni. Luego perdió una carrera con Bellingham y Gazzaniga evitó el tercero con el brazo. Ronald Koeman, el seleccionador de Países Bajos, vio desde el palco la peor versión de Blind.

El Madrid supo sacar provecho de esos errores. Esa fue la diferencia respecto al Girona. Su defensa fue el coladero que se conocía. Mucho más demencial fue la entrada de los blancos al campo, aunque salieran indemnes y terminaran con el cero en la portería de Kepa.

Agitó más el equipo Ancelotti, al que se le resquebraja el equipo por detrás entre lesiones y las disfunciones que se repiten partido tras partido. El Girona hizo lo mismo que el Atlético en el derbi madrileño, solo que falló en el remate. A los tres minutos cabeceó fuera Yangel Herrera, solo en el área, un centro de Yan Couto, y a los cinco remató Tsygankov al poste un centro de Miguel desde la derecha. Morata y Griezmann, en cambio, enchufaron sus cabezazos.

El bombardeo local se interrumpió con los sablazos consecutivos del Madrid, también rápidos, inmediatos, de repercusiones demoledoras por repetidos. El dominio del Girona, el buen juego rojiblanco, se veía correspondido con el 0-2. Muy deprimente a pie de césped.

Corrigió el Madrid la lacra de la falta de puntería devolviendo al once a Belligham, suplente ante el Las Palmas, y retirando a Rodrygo, que no daba una a derechas. Fue titular Vinicius –de ahí que Michel optara por Yan Couto antes que Arnau– pero de sus carreras no salió nada productivo. Sólo ganó un duelo a su compatriota.

A Savio le costó brillar en su primer partido grande. Andaba prevenido el Madrid y Valverde ayudó a Carvajal a contener a la perla gerundense con un doble cordón protector en el flanco derecho. Tras el descanso, Savio se trasladó a la izquierda, donde Camavinga pasó muchos apuros, sin que Kroos se le acercara. Tsygankov había sido relevado por Valery, que se fue a la izquierda.

El tercer gol blanco nació de una grave pérdida de Savio, que intentó un túnel infructuosamente. La contra del Madrid fue un tres contra dos, ventaja numérica que tampoco fue desaprovechada por Bellingham, solo en el área. Fue el remate final. David López y Yangel, en el inicio del segundo periodo, dispusieron de sendas ocasiones podían haber abierto la incertidumbre. Todo quedó muy claro en Montilivi.