El FC Barcelona ganó ayer al Sevilla FC en el Estadi Olímpic Lluís Companys (1-0), en la octava jornada de LaLiga EA Sports, con un gol en propia meta del central sevillista Sergio Ramos que permite al Barça, que estuvo espeso y desacertado en los tiros a puerta, dormir de nuevo como líder provisional a la espera del duelo clave entre Girona y Real Madrid del sábado.

Tras empatar en Son Moix ante el RCD Mallorca (2-2), el Barça tenía que ganar sí o sí para recuperar la senda del triunfo y las buenas sensaciones. Lo primero llegó, gracias a ese tanto en propia meta del exmadridista Ramos (pitado en cada acción), pero lo segundo no del todo; ya que el duelo de los blaugranas fue un ‘sí pero no’.

Pero, el partido también dejó malas noticias para el Barça. Raphinha se marchó lesionado en la primera mitad a causa de un ‘pinchazo’ en el bíceps femoral de la pierna derecha y será baja, como mínimo, en los próximos dos partidos, en Porto y Granada. El ex del Leeds, que se marchó del césped en el minuto 37, rápidamente se llevó la mano a la parte posterior de la pierna tras intentar controlar un pase en profundidad. Raphinha se quedó en el suelo y ya no se levantó, consciente de que algo había ocurrido. El jugador tenía prevista someterse a nuevas pruebas médicas para conocer con más exactitud el alcance de la lesión, aunque lo que sí es seguro ya es que no estará ni frente al Porto en Do Dragao ni frente a Granada en Los Cármenes.

El liderato se decide en Montilivi

Girona y Real Madrid viven hoy (18.30 horas) un duelo crucial para definir el liderato de LaLiga EA Sports 2023-2024, lugar que ahora ocupa un equipo catalán que quiere mantener su invicto y repetir la superioridad mostrada en Montilivi ante los blancos el curso pasado, mientras que los madridistas, ya recuperados del fatídico derbi, quieren dejar atrás las dudas y volver a lo más alto.