Vicente Moreno se ha convertido en el segundo técnico de LaLiga en la temporada 2023/2024 que pierde su puesto. El primero fue Quique Setién en el Villarreal. El Almería ha prescindido de sus servicios tras sumar dos puntos en siete partidos. Ante el Sevilla sufrió una dolorosa derrota por 5-1 que ha supuesto el fin del entrenador valenciano al frente del equipo presidido por el jeque saudí Turki Al-Sheikh.

A pesar de no haber dirigido las últimas sesiones de la UD Almería, el club andaluz no hizo oficial la noticia hasta ayer. De modo transitorio, Alberto Lasarte, entrenador del filial, asumirá las riendas hasta que la dirección almeriense se decida por un sustituto. El portugués Carlos Carvalhal, ex del Celta, o Javi Gracia son algunos de los nombres que están sobre la mesa.

Moreno sustituyó a Rubi después de que este lograse la salvación en la última jornada de la pasada temporada. No fue la primera opción del conjunto almeriense, que esperaba la contratación de Iraola. El vasco optó por probar suerte en la Premier con el Bournemouth. Moreno había firmado por una temporada ampliable a otra.