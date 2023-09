Pere Guardiola: "Para nosotros, el Girona es el primer equipo de Cataluña"

¿Qué valora más, el liderazgo o cómo juega este Girona?

Como juega el equipo. La verdad es que el liderazgo es la consecuencia de cómo jugamos y de cómo hacemos las cosas. Y el tiempo que llevamos haciéndolo. La mayoría de la plantilla ya estaba aquí la temporada pasada, quizá hablamos de un 80%-85%. Además, los nuevos vinieron muy pronto a la pretemporada y nos centramos en comenzar de la mejor manera posible, con gente que llevaba años trabajando con el míster. Eso hace que la manera de jugar sea vistosa. No sale porque sí. Queremos ganar los partidos desde el fútbol, y eso te da la seguridad que a largo plazo será lo que prevalezca.

¿Ya ha hecho la captura de pantalla de la clasificación?

Sí, y tanto que he hecho la captura de pantalla y quizá incluso la enmarque y la cuelgue. Estamos todos muy orgullosos y felices. Nos hemos de tomar el liderato tocando de pies a tierra, disfrutando, pero dándonos energía para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, entrenar en La Vinya y preparar como debemos los prepartidos y los postpartidos. El liderato nos permite seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo y sabemos que si lo hacemos así podemos estar compitiendo contra estos equipos de Primera de tantísimo nivel. Pero, repito, tenemos que hacer lo que toca, entrenar, comer también lo que toca, descansar, y hacer siempre en el día a día lo que nos toca, sin desviarnos.

Estuvo en Villarreal. ¿Qué les decían los directivos de allí?

En general, la gente ve lo mismo que nosotros en Girona, que somos un rival difícil de ganar, que salimos al campo yendo a por ellos. Y que tenemos la capacidad de hacer el juego de control y ataque, y someter a los rivales. Todos nos conocemos y nos analizamos. No es sorprendente que se hable bien de nosotros.

Hace dos años perdieron contra el Huesca (1-3) y entraron en descenso a Segunda B. Y renovaron a Míchel.

En aquel momento ya se veía cómo entrenaba el equipo, el mensaje que daba el entrenador, y la reacción de los jugadores, que creían y sabían qué hacer. Obviamente en el fútbol si no ganas y sigues sin ganar estás obligado a reaccionar. Y a veces tienes que cambiar piezas. Pero en aquel momento con Quique [Cárcel] teníamos claro que se veía que podíamos construir algo muy bonito con Míchel. Y él también creía que aquí lo podía hacer, porque hablamos el mismo lenguaje futbolístico. Estaba claro que teníamos que confiar.

15 puntos de ventaja sobre el descenso... ¿Es éste el gran éxito de estos primeros siete partidos?

Totalmente. Soy de la opinión que tenemos que disfrutar cada minuto y cada segundo tal y como vengan las cosas. Pero eso no te quita el foco de la realidad: nuestra prioridad absoluta es la permanencia. En nuestra historia hemos estado sólo tres años en Primera. Éste es el cuarto, y en el segundo bajamos. Con 19 puntos ya tenemos hecho el 50% del gran objetivo. Vamos bien.

Tenemos que disfrutar cada minuto. Pero eso no te quita el foco de la realidad: nuestra prioridad absoluta es la permanencia"

¿Cómo se hace para jugar todavía mejor pese a haber perdido a Romeu, Riquelme, Castellanos, Santi Bueno...?

Hemos tenido buenas plantillas, pero esta temporada hemos podido dar un pasito más. Como le decía antes, es importante que muchos jugadores haga tiempo que trabajan con Míchel. Tienen claro qué quiere y cómo lo quiere. Cómo atacar y defender. Todo es más redondo. Además, los jóvenes, y los no tan jóvenes, tienen mucha hambre y son buenos. Necesitan demostrar que ellos están para hacer cosas grandes, y en Girona les damos una plataforma para que se muestren al mundo. Este hambre que tienen por demostrar cosas nos ayuda a dar pasos adelante.

Preocupa que en el mercado de invierno les toquen a gente como Savinho, Tsygankov, Dovbyk, David López... ¿Hay alguna renovación en marcha?

Todo lo tenemos bastante blindado, pero el fútbol y su industria es muy dinámica, para lo bueno y para lo malo. Cuando subimos parecía que todo iba de cara pero teníamos miedo a qué pasaría la pasada temporada, y nos salió una campaña excelente. Este verano se fue Oriol (Romeu) que pieza clave del sistema del míster y temimos que nos pusiera en riesgo mantener el nivel. Pero ahora vamos como una bala... En enero puede haber clubs que estén interesados en algunos de nuestros jugadores porque este rendimiento no pasa desapercibido, pero los más importantes están bien atados.

¿David López puede ser uno de los próximos en renovar?

David es un jugador que no sólo nos aporta dentro del campo, nos aporta muchas cosas. Estamos contentos y él está contento. Podría ser uno de los casos, sí.

¿Cuántos Montilivis podría llenar la visita del Madrid?

Por la forma en que nos hemos puesto líderes, por el rival, por el horario, un sábado a las 18.30 horas, y por el clima, que se espera una tarde magnífica en Girona, fácilmente podríamos haber llenado un par de Montilivis.

¿Qué espera del partido?

Un espectáculo bonito de vivir y de ver. Nosotros llegamos en un momento bueno e ilusionados. Al final, cuando viene el Madrid, el Barça o el Atlético son partidos para disfrutar y recordar. No podía llegarnos en un momento mejor. Las exigencias y la presión, para nosotros, es muy relativa, sólo la que nos ponemos, porque los resultados nos funcionan. Pero fíjese cómo es el fútbol. En Vila-real, pese al 1-0, acabamos ganando y quizá incluso merecimos algún gol más de diferencia, pero también podíamos haber perdido. Y el sábado nos viene el Madrid y lo normal sería perder. Entonces todo lo que hacemos de manera tan fenomenal ya no sería tan bonito, y con la perspectiva de ir a Cádiz con dos derrotas seguidas, un campo y un rival que no se nos da nada bien... Por eso le decía, debemos disfrutar del momento.

Lo del filial del City son tonterías. El club lo llevamos desde aquí desde el primer día"

Cómo se traduce este buen momento en el aspecto social, comercial...

A nivel de aficionados y entradas, y de movimiento en la ciudad y en la provincia esto lo nota todo el mundo. Los niños van a la escuela con la camiseta del Girona, es una realidad. La tienda de la Rambla es un éxito. En el tema de espónsores y empresas, por suerte nos han dado confianza y estamos muy satisfechos. Dicho esto, en el momento en que estamos y por cómo jugamos, y que somos un poco a nivel estatal el ejemplo a seguir, siempre queremos más.

¿Se puede decir que el Girona se consolida como segundo equipo de Cataluña? O, de hecho, ¿yendo líder ya es el primero?

Para nosotros somos el primer equipo de Cataluña.

¿Cómo se pasa del penúltimo límite salarial el curso pasado al 13º? ¿Le molesta que se diga que el Girona es el filial del City?

El salto en el límite salarial se explica porque hemos hecho bien la compra-venta. Hemos vendido, quizá podríamos haberlo hecho más caro, pero lo hicimos como pudimos. También nos han entrado nuevos patrocinadores y con la nueva grada de gol se amplía el ticketing. Lo del filial del City son tonterías. El club lo llevamos desde aquí desde el primer día. Nos ha costado mucho, hemos hecho ampliaciones de capital, hemos conseguido ascensos y descensos, nos hemos pegado batacazos y hoy hacemos lo que hacemos gracias a todo esto, a todo lo que hemos hecho antes. Antes no nos lo decían que éramos del City o de Pepito de los Palotes. Son tonterías.