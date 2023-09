El Mos se dio otra vez de bruces con la realidad como equipo visitante. Su ineficacia ante la portería rival se confirmó en A Coruña –lo de As Relfas no fue casualidad– y fue bienvenida por sus adversarias, que no perdonaron. El 4-0 significa la peor goleada recibida por las aurinegras en cuatro temporadas, en las que solo Interrías (3-0 en la 20/21) y Dépor B (4-1 en la 22/23) habían goleado a las mosenses.

Si además de no finalizar, tu defensa concede, poco más hay que explicar. Un balón colgado por encima de las centrales permitía a la rival marcar de vaselina sobre Vares. El Mos intentó empatar, pero un regalo, mala cesión de Nerea a Vares, fue aprovechado por la delantera coruñesa para el 2-0. Desastre en media hora y Humberto Lede que retiraba a Nerea para jugar con tres centrales e intentar dominar el centro del campo. Sí, el Mos tuvo dos oportunidades en la segunda mitad, una falta de Ángela Novas al larguero y otro disparo suyo repelido por la guardameta, pero ya iba lastrado, arriesgando atrás… y le cayeron dos más, para alegría herculina: Nogueira comparte el “pichichi” con la sardomista Andrea Albiol.