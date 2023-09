No consiguió el Coruxo romper su mala racha y suma su tercera jornada consecutiva sin ganar. Ayer cayó en Guijuelo en un encuentro que tuvo dos partes muy diferentes. Una primera en la que los gallegos dominaron por completo a su rival, aunque no consiguieron generar ocasiones claras, y una segunda con menos ritmo en la que el Guijuelo pisó más área contraria, aunque antes del 0-1 había sido el Coruxo el que había tenido el gol en sus botas en un remate de Davo. No acertó y fue el equipo local el que, en un lanzamiento de falta y un penalti, decantaba el partido a su favor, gracias en buena parte a la entrada de Xabi Domínguez, que provocó las dos jugadas que le dieron el triunfo a los suyos.

Desde el pitido inicial fue el Coruxo el equipo que llevó el balón ante un Guijuelo encerrado en su área. Los gallegos movían bien la pelota y buscaban el área contraria desde el primer minuto ante un rival mal posicionado que sufría y que durante los primeros diez minutos de partido no tocó el balón mas que para despejarlo.

Parecía que despertaban los locales a partir del cuarto de hora, tratando de juntar sus líneas y ganando metros, pero el Coruxo se replegaba bien y apenas dio opciones a un rival al que la gasolina se le acabó pronto. Seguía siendo el Coruxo el que llevaba el peso del partido, tratando de imprimir un alto ritmo al balón y protagonizando una y otra vez llegadas al borde del área contraria, con mucha movilidad en sus líneas y desbordando bien. Eso sí, no conseguían los visitantes realizar con éxito ese último pase que les permitiese el remate a puerta. Solo en el último minuto de la primera mitad tuvo que intervenir Rabanillo para interceptar un lanzamiento de falta de Vander.

Salió mucho más expeditivo el Guijuelo tras el descanso, arrebatándole el balón a su rival y protagonizando dos llegadas con peligro ya en los primeros cinco minutos de la reanudación, con Cambil muy activo. El Coruxo no era el mismo, había perdido ritmo y se veía completamente superado por el rival, que había conseguido bajar el ritmo del partido y llevarlo a su terreno. Así, en el 58 lo intentaba Alberto en una internada que Diego no remataba por muy poco.

Cuando mejor parecían estar los locales, en el minuto 61, llegaba la ocasión mas clara del encuentro y era para el Coruxo, en una jugada embarullada, con rebotes en el área, en la que Vander conseguía empalmar el remate, pero el balón se le iba directamente fuera. Apenas un minuto mas tarde era Davo el que a punto estaba de adelantar a los gallegos, pero su remate cruzado, escorado desde la derecha, se iba fuera por muy poco.

Llegaba entonces la acción que iba a cambiar el encuentro, la entrada de Xabi Domínguez. El jugador del Guijuelo se convirtió en el auténtico protagonista, arrancando la falta que, en el minuto 70 botaba Alberto y peinaba Asiel para firmar el 1-0, y en el 75, provocando el penalti que Cristóbal ejecutaba a la perfección para colocar el 2-0. El Coruxo trató de rehacerse, pero lo cierto es que ya no inquietó nunca a un Guijuelo bien plantado.