En los planes del Celta no entra ahora mismo la adquisición de ningún equipo de fútbol, según apuntan desde A Sede, a pesar de que ayer se difundiese el supuesto interés de los dirigentes célticos por la compra del Belenenses luso.

En un acto celebrado en Lisboa el pasado jueves, y que ayer destacaba la prensa portuguesa, Patrick Morais, dirigente del club del barrio lisboeta de Belem, señaló que hace un mes almorzó con un directivo del Celta que le comunicó su intención de comprar el club. “Fue sólo un almuerzo exploratorio y, en esencia, sirvió de lección para entender el modelo español y para que los españoles entendieran el modelo portugués”, dijo Morais.

El presidente del Belenenses, actualmente en Segunda división, también narró la confusión del directivo del Celta sobre el funcionamiento del fútbol en Portugal, donde los equipos profesionales se organizan en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una entidad técnicamente separada del club. “Pensaba que venía a comprar el Belenenses. No entendía nada. No sabía que la Belenenses SAD eran sólo los jugadores. Nada más, ni estadio ni nada. En España, las cosas no funcionan como aquí”, afirmó.

Hace unos años, el Belenenses vivió un divorcio entre el club y los responsables de la anterior SAD, que desembocó en una escisión y varias batallas judiciales. Optó por empezar de cero, en las categorías amateurs, y tras varios ascensos consecutivos regresó al fútbol profesional esta temporada. Por su parte, la SAD continuó en la Primera división como Belenenses, pero un tribunal prohibió el uso del nombre y la identidad asociados al club, por lo que empezó a competir como “B Sad”. Entretanto, pasó a la Tercera división y se fusionó con otro club, el Cova da Piedade, pero la Federación Portuguesa no reconoció la unión, lo que le impidió participar en la tercera categoría.

Aunque el Belenenses ha descartado cualquier tipo de venta, ha dicho que el futuro del equipo podría pasar por “asociaciones privilegiadas” con clubes de otros países. “Tener asociaciones privilegiadas con algunos clubes, en Sudamérica, Brasil, España, ¿por qué no? Asociaciones que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos más rápidamente y que sean ‘win win’, con las que todos ganemos”, comentó.

El Belenenses es uno de los clubes más emblemáticos del fútbol luso (ganó la Liga en 1946), hazaña que sólo repitió el Boavista en 2001. Fue el invitado del Real Madrid al partido inaugural del Santiago Bernabéu, y era el preferido de la icónica fadista Amália Rodrigues.