Red Bull llega a casa de Honda, en Suzuka, después de vivir su peor fin se semana del año en Singapur, donde Max Verstappen y Sergio Pérez terminaron fuera del podio por primera vez esta temporada, en quinto y octavo puesto, respectivamente. Aprovechando su vulnerabilidad, Carlos Sainz llevó a Ferrari a una nueva dimensión para conquistar su primera victoria del curso. El Gran Premio de Japón sera una prueba de fuego para Sainz y también para Red Bull. En teoría la pista nipona, de alta velocidad y alta carga aerodinámica, es una de las más propicias para las características del RB19, pero también Ferrari tiene aquí un largo historial de éxitos (24 podios).

Hace un año Max Verstappen logró en Japón su segunda corona mundial en la Fórmula 1. Si este domingo confirma que Singapur fue solo un tropiezo puntual y vuelve a ganar, el tercer título estará más cerca y podría aseguralo matemáticamente en Qatar. De momento, Red Bull necesita sumar solo un punto más que Mercedes para certificar su sexto título de constructores en Fórmula 1, después de conquistar los de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2022.

Carlos Sainz atraviesa un momento dulce y en tendencia al alza después del parón veraniego. En Zandvoort dio un aviso aunque tuvo que conformarse con el quinto puesto. En Monza, ultramotivado ante los tifosi de Ferrari, consiguió su primera pole del año y también su primer podio. Acabó tercero después de aguantar a Verstappen y Pérez con un Red Bull que en las largas rectas del autódromo italiano era un 'misil'. Y en Singapur, ante los problemas del RB19, el madrileño no perdonó.

"Estoy orgulloso de lo que hice y de lo que hizo de todo el equipo para conseguirlo, porque Red Bull estaba en un nivel tan alto que parecía casi imposible ganarles en algún momento de la temporada. Es una gran sensación, pero no me sorprendería que aun así los Red Bull ganen el resto de las carreras que faltan para el final", ha reconocido Carlos en el paddock de Suzuka.

"Ya he estado antes en posición de pasar por una buena racha y siempre es importante mantener la cabeza abajo, seguir trabajando e intentar aprovechar el impulso, porque es difícil encontrar esos impulsos en un entorno tan competitivo como este. Tenemos una buena oportunidad ahora y ese es el objetivo. Mantengamos la cabeza gacha, porque Singapur ha terminado y vamos a concentrarnos en Suzuka", ha insistido con cautela.

Y es que según dice, Ferrari ha dado un salto importante, pero el SF-23 sigue teniendo fisuras: "El monoplaza todavía no es muy bueno en algunas áreas, aunque es muy bueno en otras. Hay ciertas pistas, como Monza y Singapur, en las que el coche se ha adaptado muy bien, pero hay otras, como Zandvoort y Silverstone, donde fue muy difícil de pilotar. Todavía es un coche complicado y estamos tratando de encontrar la puesta a punto adecuada. Hemos estado trabajando muy duro para encontrar el punto óptimo y probablemente todavía no lo hemos encontrado", ha subrayado Sainz.

El piloto madrileño, que nunca se rinde, ha sabido darle la vuelta a la situación después de un durísimo inicio de temporada. Ferrari empezó muy lejos de la pelea en la zona delantera de la parrilla, pero poco a poco los de Maranello han progresado y ya acechan a Mercedes en la lucha por el subcampeonato. Aunque su compañero Cherles Leclerc sigue sin encontrarse cómodo con el coche, Sainz sí está encontrando resultados a su trabajo: "Cada fin de semana intento algo diferente en el coche para intentar desafiarme a mí mismo, intentar desafiar al equipo, intentar desafiar al coche para ponerlo en un lugar un poco diferente, y parece estar funcionando", asegura.

"Seguimos encontrando pequeñas mejoras para un mejor ritmo y con esto no me refiero a que sea un coche más predecible. Simplemente tratamos de encontrar más velocidad", apunta Carlos, que ha comentado las imágenes virales de celebración en una discoteca de Singapur tras lograr la victoria: "Puedo decir que me lo pasé bien con todo el equipo, con los mecánicos, los ingenieros... Era una noche para celebrar, aunque fuese corta, porque terminamos en el circuito a las 2:00 así que no había mucho tiempo para salir. Estuvo bien ver al equipo disfrutando. Ha sido un año difícil para todos y darles una buena razón para celebrar fue un gran momento", ha señalado.

Sobre el papel, el Gran Premio de Japón, Sainz es consciente de que "debería ser un fin de semana más difícil. Definitivamente nuestras limitaciones deberían volver a aparecer, pero ahora soy más optimista. Es un circuito que me gusta y si hacemos una buena vuelta en clasificación y defendemos como lo hemos hecho en los últimos Grandes Premios, mirando por los retrovisores, podemos conseguir un resultado decente".