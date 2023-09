Como en una profecía, siempre habrá un Armán en el Novás. Manolo, el patriarca, fue el entrenador que primero ascendió a los rosaleiros a Honor Plata. Veinte años después, otro rosaleiro, su hijo César, asume la responsabilidad de mantener al equipo en tal categoría. “Creo que estoy preparado para este nuevo reto, que es el reto de mi vida”, resume el joven. El Valinox debuta hoy en casa del Barça Atlétic.

Todo es nuevo y viejo a la vez en el Valinox. Ha regresado Javi Díaz a la portería a sus 48 años, tras 650 partidos en Asobal y nueve estaciones intermedias. Debutarán en la categoría los jóvenes Diego Pérez y Aladino Fernández. El entrenador (O Rosal, 1991) se intercala en las edades y completa su propio camino. Se enroló en el Novás con cinco años, como hizo también su hermano Víctor, y ha cumplido un cuarto de siglo de militancia. Solo se consintió tres campañas de excedencia en el Teucro.

Armán, tras su retirada, se inició como preparador en las categorías inferiores. “Pablo Herbello me metió el gusanillo”, recuerda. “Y con Isma Martínez me decidí definitivamente a ser entrenador”. Además de coordinar la cantera, durante las cuatro últimas temporadas ha ejercido como ayudante en el primer equipo de Quique Domínguez (19-20), Álvaro Senovilla (20-22) y Samuel Trives (22-23). “He tenido grandes maestros. Han sido muchos años queriendo dirigir el primer equipo, formándome, sabiendo que algún día me podía llegar la oportunidad. Y por fin ha sucedido”.

El presidente, Andrés Senra, supo este verano que había que confiar en alguien de la casa. El Novás, fundado en 1974, vive una época paradójica enfilando su quincuagésimo aniversario. Ni en la temporada 2003-2004 ni en la 2011-2012 logró estabilizarse en la segunda categoría. Sí lo ha conseguido desde su último ascenso, en 2018, con Isma al mando. A la salvación milagrosa de Ciudad Real ese primer año le han seguido ejercicios de holgura e incluso coqueteo con la Asobal. Sin embargo, nadie quiere relevar a la directiva de Senra, devenida en junta gestora. Y tampoco ninguna gloria libra a la entidad de sus angustias cotidianas. Con derecho a sentirse dominador, el Valinox debe arrancar con cautela.

“Para un club humilde es muy difícil competir contra equipos que casi nos doblan en presupuesto y plantillas que son al cien por cien profesionales. Tienen otras facilidades”, analiza Armán. “Nosotros buscamos competir en cada uno de los minutos de cada uno de los partidos. Es la única forma de conseguir la ansiada permanencia. Después la competición nos marcará dónde estamos. Más adelante se podrán reformular los objetivos”.

Honor Plata cambia de formato. Durante tres ejercicios se dividió la liga en dos grupos, que a su vez se subdividían después, arrastrando los resultados directos, para pelear por ascenso y permanencia. Ahora se retoma una liga regular con 16 equipos. El campeón ascenderá directamente. Del segundo al quinto jugarán un play-off de ascenso. Tres descienden. Se mantendrá la promoción entre el tercero y el antepenúltimo de Asobal y entre el 13º y el mejor segundo de los grupos de fase de ascenso de Primera Nacional. “El formato de los tres últimos años nos benefició. En enero ya estábamos salvados y esa soltura nos permitió arañar el ascenso un año con Álvaro”, recuerda Armán, que precisa: “Pero me gusta más el actual. Premia la regularidad. No te permite bajar los brazos. Te puedes llevar un buen susto”.

“Conozco la plantilla y sé qué necesita cada jugador para poder dar el máximo de sí. Quiero dejar mi huella en la plantilla”, desea el entrenador, que ha tenido que gestionar dos disgustos en pretemporada: la retirada por motivos laborales de Trigo (“uno de los mejores defensores de la categoría y uno de los capitanes, un referente para el club, el pueblo y la plantilla”) y la nueva rotura del cruzado de Natan Moreno (“el jugador con el lanzamiento exterior por excelencia”). “No ha sido fácil. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias y trabajar para paliar esas ausencias entre todos”.

Pabellón: Joan Gamper. Hora: 18:30.

Árbitros: Jordi Pinilla y Eric Deiros.