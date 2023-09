La ilusión de un anfitrión en construcción contra un rival consolidado, con un estilo de juego muy definido y que mantiene el bloque que le llevó al éxito la pasada temporada. Así será la segunda semifinal de la Supercopa Endesa, entre el UCAM Murcia y el Unicaja Málaga, que se disputará este sábado, a las 21:30 horas, en el renovado Palacio de los Deportes de Murcia.

“Seremos competitivos aunque el Unicaja es el favorito para ganar el título”, anuncia Sito Alonso, entrenador el UCAM Murcia CB, debutante en la competición que abre la temporada en la Liga Endesa. “Es un reto para nosotros hacer en Murcia un buen partido y tener opciones de ganar”, advierte Ibon Navarro, el preparado del Unicaja Málaga, quien quiere evitar a toda costa la vitola de candidato para liberar de presión a sus jugadores.

Muchas caras nuevas en los locales

El UCAM, con hasta ocho caras nuevas, ha vivido un verano intenso. El Unicaja, con solo un fichaje, exclusivamente vio alterado su calma por la irremediable marcha de Darío Brizuela al Barça. A los murcianos, que han despertado mucha expectación por sus fichajes, han llegado los bases Troy Caupain y Ludde Hakanson; el escolta Dylan Ennis; los aleros Howard Sant-Roos y Rodions Kurucs; el ala pívot Dustin Sleva; y los pívots Simon Birgander y Moussa Diagne. Además, desde la cantera, con la ficha número 13, ha ascendido al primer equipo el sueco Wilhelm Falk. Solo continúan Thad McFadden, David Jelínek, Nemanja Radovic, quien se ha convertido en el capitán tras la marcha de Sadiel Rojas, y el pívot Jordan Sakho, quien es duda para la Supercopa. Demasiados jugadores nuevos y muy poco rodaje, con solo cuatro partidos disputados durante la pretemporada en los que no pudo estar en dos su entrenador, Sito Alonso, al caer enferma su madre, que falleció unos días después.

Continuidad en el Unicaja

Todo lo contrario ha ocurrido en el Unicaja. Tras acabar tercero la pasada temporada, ganar la Copa del Rey y ser semifinalista de la Basketball Champions League, la entidad que preside Antonio Jesús López Nieto centró todos sus esfuerzos en mantener el bloque. Y lo consiguió, porque continúan los bases Kendrick Perry y Alberto Díaz, a los que se suma el canterano Mario Sanint-Supéry, de solo 17 años de edad; los escoltas Tyson Carter y Tyler Kalinoski; los aleros Ninad Djedovic, Melvin Ejim y Jonathan Barreiro; los ala pívots Will Thomas y Dylan Osetkowski; y los pívots David Kravish, Augusto Lima, quien no podrá jugar hasta finales de año, y Yankuba Sima. Con contrato temporal está Ilimane Diop, el pasado curso en el UCAM, y la única novedad es el exGirona Kameron Taylor, quien sustituye a Brizuela.

“Las lesiones de los pívots y la ausencias de los bases, que han estado en el Mundial, nos han condicionado mucho”, advierte Ibon Navarro, quien espera contar hoy con Kravish o con Sima, ambos con problemas físicos, una decisión que debe tomar antes de las siete y media de la tarde del sábado. Además, Perry está entre algodones: “Su lesión en la muñeca es algo que todavía le va a dar un poco de guerra las próximas semanas. Tiene una inmovilización mientras no entrena, pero con un vendaje podrá jugar sin problema. Ha entrenado bien y no tiene ningún problema”, explica el vasco, que regresa a la que fue su casa en la temporada 2017-2018.

Conjuntar ocho jugadores

“No es fácil conjuntar ocho jugadores nuevos, pero dentro del nivel que esperábamos de ellos, estamos por encima del 70% para competir a un partido frente a un rival que va a estar seguro por encima del 90%. Quizás nuestro estado actual no sea suficiente, pero la ilusión de jugar en Murcia y por estar en un evento como la Supercopa puede llevarnos a dar mucho más de lo que esperamos”, ha asegurado un Sito Alonso que ya es el técnico en la historia del UCAM Murcia con más partidos en la máxima categoría.

"Sabemos las cosas que hacen bien"

UCAM y Unicaja se vieron las caras la pasada temporada tanto en Liga Endesa como en Champions. De hecho, el duelo de la competición europea estuvo marcado por la polémica. Pero todo eso ya es agua pasada. “Conocemos bien al UCAM, sabemos las cosas que hacen bien. Hay que intentar minimizarlas, pero centrándonos en nosotros. Para ellos es una gran oportunidad de ganar un título. El pabellón va a estar a tope, con un ambiente muy favorable. Tienen muchos jugadores capaces de hacernos daño”, reconoce Navarro, mientras que Alonso traspasa la presión a su rival: “El Unicaja es el favorito, ya no para este partido, sino para ganar el título, pero no por nivel presupuestario, sino porque lo que hicieron muy bien el año pasado, el club ha hecho un gran esfuerzo para renovar a prácticamente toda la plantilla y el poso que tiene es muy grande. Aunque tengan problemas con los ‘cincos’, a veces es muy difícil defenderles porque tienen un bagaje táctico muy rico, pero no quiere decir que nosotros no vayamos a tener nivel competitivo y, encima, jugamos en Murcia”, apunta.

Estilos alegres

Tanto Unicaja como UCAM Murcia se caracterizaron la pasada campaña por su juego alegre, con muchas posesiones por encuentro y con defensas al límite marcadas por la intensidad. Por ello se espera un partido de un alto ritmo pese a que aún falta mucho rodaje y las pretemporadas han estado marcadas por la ausencia de los internacionales. A priori, los malagueños parten con ventaja, pero la Supercopa es un torneo donde fácilmente se dan sorpresas por las fechas en la que se disputa. Uno de los dos se enfrentará a Barça o Real Madrid en la final del domingo.