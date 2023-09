Un horizonte para ellas

“Elas tamén xogan”, proclama el Traviesas. El club, que intenta reflotar el hockey sobre patines vigués, organiza este fin de semana un torneo protagonizado exclusivamente por jóvenes y niñas. “Se incluye en nuestro proyecto de promocionar el hockey femenino desde la base y luchar contra el abandono deportivo entre las adolescentes”, explica Marina Pérez. Coordinadora del club, directora deportiva y entrenadora del sénior masculino junto a Jorge Urdiales, a sus muchos cargos añadirá pronto Marina uno nuevo. Será una de las jugadoras de aquel Traviesas que militó en OK Liga hace una década que reaparecerá esta temporada en Autonómica. Las veteranas apuntalarán a las inexpertas en un conjunto de nueva creación que completará la estructura; “la referencia necesaria” para la cantera, argumenta Marina.

La historia del hockey vigués mezcla brillos –el mejor torneo del mundo, presencia masculina y femenina en máxima categoría– con una agonía financiera que concluyó con la desaparición del Vigo Stick y una larga travesía por el desierto para los clubes que resistieron: el Traviesas, anterior al Vigo Stick pero que se había vinculado a él como filial, y el Cíes, que fundaría después un exviguista, Leonador Torres “Tomba”.

Ese largo trabajo de recuperación está floreciendo. Tomba apacienta a sus críos en Castrelos mientras espera el regreso al pabellón de Bouzas, en obras. Y el Traviesas, inquilino de O Carme, ha aceptado este verano el reto de volver a competir en categoría nacional masculina. Ya está disputando los primeros amistosos de preparación la plantilla que maniobrará en el grupo norte de la OK Bronce.

Atendida la sección masculina, tocaba reverdecer la femenina. La carencia de un equipo sénior contrastaba con el vigor del Ponteareas, que milita en OK Plata. Y al no proporcionar una salida natural a sus canteranas, se acentuaba una dinámica de desistimiento que amargaba a Marina Pérez. “Para mí era un proyecto personal sacar el hockey femenino adelante, no solo sénior sino desde la base”, confiesa.

Marina forma parte de una camada de mujeres que jugó durante cuatro temporadas en OK Liga, inicialmente en el Vigo Stick y después trasladadas en bloque al Traviesas, precisamente a las órdenes de Tomba. Aunque todo terminó en 2014, muchas de ellas han conservado la amistad. Sus citas para jugar y ponerse después al día se hicieron más frecuentes desde el año pasado. Y finalmente Marina, que había decidido sacar un equipo en Autonómica, tras sondarlas, les propuso:

–Me gustaría que volviésemos para colaborar en la medida de nuestras posibilidades.

No se trata, ya advierte, de recuperar el protagonismo, sino de “echar una mano” en la medida de sus posibilidades a las tiernas sub 17 y sub 15 que tendrán que medirse a adultas. Y varias además de ella, entre los veintimuchos y los cuarenta, han aceptado el reto: Lucía Contreras, Clara Palleiro, Noela Pérez, Alba Oya, Noelia Vega, María Urdiales y Marta Ureña.

La mezcla generacional promete cuajar. “Para las chavales es la leche. Están emocionadísimas”, asegura Marina de las jóvenes. Una de ellas, Sabela, que va a cumplir 14, podrá compartir vestuario con su tía, Noela. “Ayudaremos a esas niñas a empezar a competir en sénior, que es donde van a terminar”.

Porque ese es el camino, en esencia, que el Traviesas desea para sus canteranas de hoy y mañana. Una trayectoria que, en general en el hockey, demasiadas veces se corta cuando llegan a la adolescencia. “Es así. Sucede a los 12, 13 años, quizá porque en el chockey hay menos niñas, porque es un deporte considerado socialmente masculino, porque juegan en equipos mixtos y los entrenadores ponen más a los niños...”.

En esta ocasión no habrá problemas con la distribución de minutos. La primera edición del Torneo “Elas tamén xogan”, exclusivamente femenino, se celebra en el pabellón de O Carme este fin de semana, el sábado de 10:00 a 20:00 horas y el domingo, de 10:00 a 15:00. Se disputa en las categorías sub 16, sub 13 y sub 11 y además de las anfitrionas, acudirán los clubes Compostela, Raxoi, Diverpatín, Ponteareas, Valença y Barcelos. En total, alrededor de 120 niñas. El programa se completará con un partido sénior entre el Ponteareas y ese Traviesas que renace como horizonte al alcance de todas ellas.