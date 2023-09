Vuela José Castro, devenido en Nolito, sobre las aguas del Oitavén, cerca del embalse de Eiras. Gira y gira en sus infinitas cabriolas. El vigués se ha proclamado campeón del Open Ibérico de wakeboard. Los coruñeses Carlos Montero y Juan Salgado se rinden a su estela, precisamente “wake”. Nolito, a sus 40, se mantiene como referencia en el mundillo de estas libélulas. Llegó a la modalidad fluvial desde otros “boards”, el body y el snow. Si se viese rodeado de enemigos, no reclamaría un caballo. “Mi reino por una tabla”, gritaría. Sobre ellas ha cabalgado mares, nieves y ríos.

Deshaciendo la madeja del apodo, José a secas empezó a convertirse en Nolito de niño, por la confusión de una vecina.

–Manuel es mi tío –replicaba él.

No tuvo éxito en la aclaración. El error cundió: Manolo, Nolín... hasta quedarse en Nolito. “Es curioso”, admite, resignado a explicar con asiduidad tal origen.

Nolito ya era sobradamente hace una década, compartiendo viajes con Ricardo Freire, lógico Richi, a las estaciones de esquí. El snowboard se había convertido en la alternativa invernal a sus veranos de bodyboard. A Richi hacía tiempo que le rondaba una idea:

–Voy a empezar a hacer wake. Montaré un cable en Fornelos. Quiero que vengas.

El “cableski” es una alternativa más práctica y barata a la lancha; un sistema de cables y poleas impulsa al “rider” sobre las rampas. Richi financió la infraestructura en el Oitavén. Creó el Fornelos Wake Club. Nolito se cuenta entre los que asistieron a la comida fundacional. Resume: “Empezamos y nos enganchamos hasta el día de hoy”.

“Para nosotros, el wakeboard era bastante desconocido”, relata. De los otros deportes con tabla, singularmente del snowboard, podía aprovechar el equilibrio o cierta técnica en los giros, lo que se conoce como “carvear”. “Pero los trucos, las cortadas, las maniobras... no tienen nada que ver con la nieve”. Andrés Araya hizo de maestro en esos tiempos. También vigués, y hoy retirado por una maltrecha cadera, Araya fue campeón de España en siete ocasiones y participó en Mundiales y Europeos. “Un grande”, lo ensalza Nolito. Vídeos y la práctica en sí complementaron sus enseñanzas.

“Constrúyelo y vendrán”, debió pensar Richi Freire de su particular campo de sueños. “Empezó a venir la gente. Hasta hace dos años había un buen grupo de wake”, confirma Nolito. Pero el COVID “afectó bastante, hubo un parón y alguna gente lo dejó”. Con todo, nunca han sido demasiados los especialistas gallegos. Nolito los estima actualmente en “quince habituales, como muy mucho”. Y en la categoría Pro, “cuatro o cinco”.

Única en Galicia

“No es un deporte para todos los bolsillos”, al menos si es que se quiere profundizar en la práctica, admite Nolito. No es solo lo que cuesta comprar o alquilar el material. El Fornelos Wake Club, hoy regentado por Pablo y Adrián Castro, con muchas otras actividades lúdicas en su catálogo, es la única instalación en Galicia. “Evolucionas poco a poco hasta que te estancas. Es complicado progresar más si no te mueves mucho y vas a otros parques”. Nolito calcula haber conocido 24 o 25: Barcelona, Londres... Frecuenta los de Portugal, en Oporto, Viana, Lisboa o el Algarve. “Los conozco todos. Te mueves porque te gusta el deporte”.

En el Open Ibérico, cita perteneciente a la Semaba Abanca, se comprobó con todo que existe cantera: el fornelense Aimar López, Daniel Araya defendiendo el legado paterno, el guardés Marcos Correa, el nigranés Sergio Gofe, los arousanos Jhonatan Castro y Xiomara Bóveda, las viguesas Montse Regueira y Carme André... El evento le valió a Nolito para engordar un palmarés que inauguró en su debut, con el título gallego de iniciación –de barco– en 2016. En 2017 conquistaría el tercera campeonato de Fornelos y por esa misma época el circuito portugués, que incluía tres cables.

Entrado en la cuarentena, Nolito reconoce que su tiempo se agota. “De momento me veo con energía pero es un deporte muy lesivo”, detalla. “Las rodillas sufren bastante y también los brazos. Necesitas entrenar en el gimnasio todos los días para fortalecer las articulaciones y practicarlo muy a menudo. Antes iba cuatro o cinco días a Fornelos y el cuerpo tenía callo. Si no, se resiente más”. Ha comenzado además a jugar a pádel, “otro deporte lesivo y que no es muy compatible”. Pero también, al fin y al cabo, una tabla que se esgrime; la espada que aún blande el rey, ya descabalgado, en la acometida final.