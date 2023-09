El mercado de fichajes es uno de los grandes atractivos del mundo del fútbol cada verano. Paradójicamente, cuando termina la competición, comienzan unos meses frenéticos de actividad, rumores y dudas sobre qué fichará cada equipo, pero en los últimos años nos hemos encontrado con una especie de "Grinch" que audita el techo presupuestario de gasto, lo cual cohíbe a los equipos y resta posibilidades dentro del mercado. Este es el famoso límite salarial, el cual controla las inscripciones y los salarios de cada uno de los equipos.

¿Por qué se introdujo el limite salarial en la Liga?

LaLiga ha sido históricamente uno de los grandes agitadores del mercado, clubes como Real Madrid y FC Barcelona han sido durante décadas los grandes competidores por las estrellas del futbol mundial junto con los grandes europeos de Inglaterra, Alemania o Italia. Clubes como el Atlético de Madrid, Valencia, Deportivo o Betis, etc también luchaban en los años 90 y primeros 2000 por sumar a sus plantillas a los mejores futbolistas del mundo, pero en muchos casos sin ningún tipo de control, lo cual les ha llevado a una precaria situación económica en la actualidad.

Como medida de control de gasto y para garantizar una mayor igualdad de la competición, se creó el conocido Límite salarial en 2013, que no deja de ser un control exahustivo de las cuentas de cada club para asegurar la sostenibilidad de los mismos y, por extensión, de la propia Liga. Esta iniciativa fue propuesta por Javier Tebas a su llegada a la Liga ya que, en ese momento, muchos clubes de Primera y Segunda División tenían diversas deudas o incluso estaban en riesgo de desaparición. El fútbol nacional no ha sido ajeno a las crisis o al estallido de algunas burbujas y los momentos de crisis, en las que los descensos administrativos, los impagos eran habituales en nuestro fútbol sin que hubiese ningún tipo de represalia. Para evitar llegar a este tipo de colapsos y garantizar la sostenibilidad de los clubes que forman parte del fútbol profesional, se decidió aplicar este sistema, que ya es común en todas las Ligas de Europa o incluso en la UEFA con el denominado Fair Play Financiero.

Estos límites salariales lo que realmente hacen es supervisar qué cantidad puede gastar un club entre precio de traspaso y salario en cada mercado o si los propietarios inyectan dinero de forma descontrolada, lo cual es lo que conlleva a que el límite salarial sea la "coletilla" de cada verano. Ya que hay clubes que todavía exceden este límite salarial y se ven forzados por la Liga a no poder acometer ciertas operaciones, como sucedió en 2021 con la renovación de Messi por el FCB que acabó con el astro argentino en el PSG.

¿Qué es realmente el límite salarial?

Todos entendemos que, como su propio nombre indica, el límite salarial es un límite al gasto de los clubes. Pero no sólo computan en él los gastos en traspasos y sueldos de fichajes, sino que en él se incluyen todos los gastos que conlleva un club durante una temporada. Según la propia Liga, dentro del límite salarial se incluyen los “salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas acordadas en los contratos, los gastos de adquisición de futbolistas, comisiones para agentes y amortizaciones. La amortización es el importe que se paga como importe de compra del futbolista, el cual se divide entre los años de contrato que firmas al jugador. Este es un dato importante, ya que muchos clubes aprovechan y firman contratos largos para no engordar su límite anual. Dicho esto, aunque el límite salarial sea una auditoría de las cuentas de los clubes por parte de LaLiga, son los propios equipos los que proponen a la Liga este límite según el presupuesto que hayan aprobado esa temporada.

Además, hay clubes que no agotan este límite salarial en su totalidad. Un caso destacado es el Real Madrid, que pese a ser uno de los habituales en cuanto a fichajes galácticos, no suele nunca llegar a alcanzar o superar este techo de gasto. No superar además el límite te permite realizar operaciones antes del 30 de junio de cada temporada (fichajes, ventas o rescisiones de contrato) que computen dentro de ese mismo ejercicio fiscal, lo cual te libera masa para el año siguiente.

¿Cómo se calcula el límite salarial?

La Liga realiza un balance entre los ingresos y los gastos de un club dentro de cada temporada. En cuanto a ganancias, la liga computará como beneficios los ingresos por derechos de imagen, los derechos de televisión, los contratos de patrocinio, lo que ingrese cada club por temporada en cuanto a abonos y carnets de socios, la publicidad que generen, la venta de jugadores del primer equipo y el salario que estos liberen. Por otro lado, están los gastos de explotación de la entidad. Y dentro del gasto entra el gasto en fichajes, las amortizaciones de traspasos (si pagas 100 millones a 5 años de contrato, te tocará pagar 20), el personal que forma parte del club y en general, todo gasto del club como si de una empresa se tratase.

Aun así, la Liga incluye dos epígrafes distintos en sus estatutos que diferencia entre lo que denominan "Plantilla Deportiva Inscribible" y la "No Inscribible". En el primer caso, entra la plantilla del primer equipo, el entrenador o el salario del cuerpo técnico, mientras que en el segundo, se incluye a los gastos que se producen en el filial o los trabajadores del club (directivos, utilleros, asalariados en diferentes sectores del club).

¿Cómo mi club puede aumentar la masa salarial?

Esta es la pregunta principal para aquellos clubes que se ven límitados en el mercado por llegar o exceder el límite salarial. Se puede aumentar el tope de gasto de un año para otro, pero cumpliendo algunas de estas condiciones: