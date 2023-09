Bernabé Zapata, número 75 en la lista mundial de tenistas profesionales, admitió en la sala de prensa que salió "un poco nervioso" en se debut como jugador de individuales en la Copa Davis. "Machac ha gestionado muy bien todas las situaciones, yo he salido un poco nervioso, pero estoy feliz porque he competido bien. Estoy decepcionado porque lo que uno sueña es ganar frente a su gente, pero no olvidaré que he debutado en casa y con la cabeza muy alta", afirmó después de su derrota en el primer choque de la eliminatoria ante la República Checa.

El tenista valenciano de 26 años comentó que "tenía muchas ganas de que empezara el partido e ir soltándome". "Pienso que he competido muy bien, pero al estar tenso me ha costado sacar mi nivel, pero, repito, estoy contento porque he competido muy bien".

Agradecido con el apoyo de La Fonteta

"He sentido el apoyo de mi equipo antes, durante y después del partido, eso es muy importante para mí. Este partido me sirve para aprender. He intentado estar tranquilo, pensar que no estaba jugando Copa Davis ni en Valencia, pero es difícil. No me he abstraído al 100 %", agregó Zapata, quien desveló que el capitán, David Ferrer, le comunicó que jugaría el primer partido "con unos días de antelación para prepararlo mentalmente, hablar con todos los compañeros y que me transmitieran su experiencia". "Sigo preparado y orgulloso de que el cpoder apitán haya contado conmigo", agregó.

Elogios para el capitán Ferrer

'Berni' continuó con palabras de elogio y agradecimiento a Ferrer: "Admiraba ya muchísimo a Ferrer como jugador y luego como persona. Ahora lo admiro más. Es un capitán que mira por el equipo, el equipo es su familia, confía en todos y cada uno de nosotros, tiene una experiencia impresionante y tranquilidad de un campeón que era como jugador. Se ha dejado aconsejar también por otros capitanes y habla de su humildad y sus ganas de mejorar. Para mí es un privilegio que me haya llamado".

Por último, Zapata explicó que "a nivel tenístico he estado un poco acelerado en algunos momentos por la tensión, porque físicamente me sentía bien. En ciertos momentos tenía que haber jugado más por dentro, con más margen y esperar a ver qué hacía el rival con la bola".

"La pista es un poco rápida, inconscientemente intentas jugar más rápido, pero tendría que haber controlado más los tiempos y ser más paciente. En el segundo set, en el juego que me ha hecho break, no relajarme en esos momentos. Desconectar y luego volver en ese tipo de superficies es difícil", concluyó.