El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro comienza la nueva temporada en la Liga Plenitude Asobal con una derrota ante el Balonmano Logroño La Rioja (29-32). El conjunto cangués se topó con un auténtico muro en la portería del equipo riojano, con un Aly que durante algunas fases del encuentro fue infranqueable y por momentos su porcentaje de paradas alcanzó el 40%. Ese fue quizás uno de los inconvenientes del Cangas, cuya portería entró en combustión demasiado tarde. Aún así, dos paradas consecutivas de Jorge Pérez a los hermanos Cadarso desde el punto de siete metros volvieron a meter al Frigoríficos en el encuentro y a punto estuvo de rozar la gesta.

El Logroño llegaba a O Gatañal como uno de los equipos llamados a pelear por la segunda plaza y demostró que acertó de lleno con el fichaje de Aly, procedente del Sinfín. El egipcio fue un martirio para los jugadores cangueses. El Cangas mostró algunos de los detalles positivos de la pretemporada, como la búsqueda de juego con su nuevo pivote, Brandao, pero también incurrió en algunos de sus errores habituales, como pérdidas de balón en ataque que eran evitables. También echó de menos el acierto de su cañonero, Rares Fodorean.

El Logroño amenazó con romper el encuentro muy pronto. A los once minutos ganaba 6-9. Los jugadores de Nacho Moyano reaccionaron de inmediato y con un parcial de 3-0 volvía a igualar el encuentro (9-9). Incluso logró adelantarse en el electrónico (11-10 y 21-11). Fueron los mejores momentos en ataque del Cangas, que tenía en Del Arco a su mejor arma ofensiva (5 goles al descanso).

Si Aly era un martirio para el Cangas, ayer Jorge López no tuvo el estreno soñado en la portería de O Gatañal ante sus excompañeros. De hecho Moyano decidió sentarle e hizo debutar al joven Mateo Pallas. El Logroño volvió a coger la directa y aprovechó el atasco ofensivo del Frigoríficos –casi siete minutos sin anotar– para ponerse 12-15. La salida de Essan dio mayor contundencia a la defensa del Cangas, que pese a jugar los últimos instantes con un jugador menos por la exclusión de Fodorean, fue capaz de reaccionar y una acción formidable entre Toth y Brais, con “fly” incluido, permitió llegar al descanso solo un gol abajo (14-15).

El segundo periodo arrancó con un parcial de 2-4 para los riojanos, que obligó a Nacho Moyano a solicitar a las primeras de cambio un tiempo muerto porque Logroño alcanzaba su máxima renta (16-20, min.35). Aly volvía a hacer estragos y el conjunto riojano alcanzó una renta de hasta seis tantos (18-24, 19-25) pese a las variantes defensivas del Cangas.

El Frigoríficos no bajó los brazos y no dejó de remar en busca de la remontada, espoleado como siempre por el público de O Gatañal. Más de 2.000 aficionados abarrotaban ayer el fervedoiro cangués en el estreno liguero y no dejaban de animar y cantar “¡Sí se puede!”.

Y ciertamente el Cangas estuvo muy cerca de remontar. Las primeras paradas de Jorge Pérez dieron un nuevo impulso al Cangas. Un gol de Andrade y un robo de balón culminado al contragolpe por Jenilson apretaron el electrónico (26-28, min.51). El Frigoríficos tuvo la oportunidad de ponerse a solo un gol. Pero la precipitación jugó una mala pasada a los cangueses y de un posible 27-28 se pasó a un 26-29.

El Frigoríficos lo siguió intentando y llevó al límite al Logroño, que en otro momento delicado del encuentro se encontró con un golazo de El Korchi en el último pase antes de que los colegiados señalasen el pasivo.