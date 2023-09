3. Sárdoma: Olalla Vila; Cata dos Santos, Judith Gallardo, Laura Martínez, Estela Castro, Aida Samper, Anabel Hurtado (Andrea Albiol, min. 75), Sabela Gómez, Jimena, María Calvar y Elisa Gonzalo.

1. UD Mos: Adriana Alonso, Claudia Pintos, Paula González (Ángela Novás, min. 57), Nerea Alonso (Carla Zamora, min. 57), Andrea Otero, Noelia Pereira (Candela, min. 71), Paula Lorenzo, Ana Toubes, Celia Fontecha, Ainoa Galarza (Carla Carballo, min. 81), Sara Porto (María Almeida, min. 71).

Árbitro: Sergio Arredondas (Delegación de Vigo). Amonestó a Olalla Vila.

Goles: 1-0 (minuto 56), Sabela Gómez. 2-0 (min. 84), María Calvar. 2-1 (min. 86), Paula Lorenzo. 3-1 (min. 90), Sabela Gómez.

Incidencias: As Relfas. Primera jornada de la 3ª RFEF. Ambientazo, también con muchos aficionados del equipo visitante. En la grada, el ex técnico sardomista David Ferreiro, varias jugadoras del Interrías y Sara Cuiñas, ex mosense, entre otras. Galarza, lesionada en un hombro, se retiró en el minuto 81.