Primera salida del Coruxo en esta nueva temporada (17.30). Visita a un viejo conocido en la competición, el Langreo. Los asturianos vienen de caer en un campo complicado como el del Guijuelo. El Coruxo consiguió remontar la semana pasada el gol inicial del Valladolid Promesas, sumando tres puntos que le permiten estar en la zona alta de la clasificación y, al mismo tiempo, reforzarse moralmente.

David de Dios mantiene las bajas de Alberto y Johan, a las que hay que unir la de Mateo, que el sábado pasado ante los pucelanos recibió un golpe que le fracturó el tabique nasal. De momento, el centrocampista no puede jugar hasta que le hagan una máscara especial, la misma que luce Dani, que en pretemporada sufrió la misma lesión y que vuelve al equipo inicial.

Sobre el partido de esta tarde en el Nuevo Ganzábal, el técnico vigués apunta: “Es un campo grande, que nos viene bien. No importa que sea sintético ya que estamos acostumbrados a trabajar en este tipo de campos durante toda la semana, con lo cual eso no va a influir para nada. Es un rival que no ha puntuado y que se quiere hacer fuerte en casa. Ahora tiene su primera oportunidad, lo que implica motivación y ganas. Saldrán a por nosotros”.

Sobre la respuesta del equipo en esta inicio liguero, De Dios explica: “Acoplar todos los mecanismos nos va a llevar tiempo, ya que no es cuestión de marcarse un plazo determinado. Lo importante es que estamos progresando en lo que nosotros buscamos y si aun por encima conseguimos resultados, más confianza”.

El entrenador del conjunto verde destacó el estado físico del equipo. “Al final tenemos que ser muy completos, tanto a nivel defensivo, como ofensivo, físicamente aguantar bien los partidos e incluso ser superiores al rival. Los jugadores cada vez van al límite. Lo vemos en las categorías superiores, en donde los jugadores son animales. Quien sea capaz de tener un equipo de lo más completo, en todos los aspectos, estará más cerca de la victoria”.