Muy lejana parece ya la temporada 2019-20 en la que el Celta podía presumir de seis canteranos en el once inicial. Desde entonces, el papel de los jugadores formados en A Madroa ha ido menguando hasta el punto de que en el actual equipo de Rafa Benítez solo aparecen con asiduidad dos futbolistas de casa: Iago Aspas e Iván Villar. En el año que el club celebra su centenario, la cantera aparece como un elemento residual en su plantilla, con tres de los veintiún futbolistas que la componen: Villar, Aspas y Kevin Vázquez (el 14,2 por ciento). A ellos se suman los tres canteranos con ficha del filial pero que mantienen la dinámica del primer equipo: Carlos Domínguez, Miguel Rodríguez y Hugo Sotelo (el 25 por ciento).

Para dirigir al Celta en la temporada de su primera centuria, el club apostó por un entrenador de renombre y poco acostumbrado en los últimos tiempos a trabajar con las canteras. A ello se ha unido la salida del equipo celeste de canteranos como Hugo Mallo o Gabri Veiga, titulares en la anterior campaña. En los cuatro primeros partido de LaLiga, el técnico madrileño ha contado como habituales en sus once con jugadores de la casa como Iván Villar y Aspas. El portero ha completado los 360 minutos de lo que va de competición. El delantero se perdió diez minutos por sus sustituciones de última hora ante Osasuna y Almería. El capitán céltico continúa siendo clave en el equipo, a pesar de las intenciones de Benítez de regular más la participación de un jugador de 36 años.

Aspas, de momento, es titular indiscutible. Más competencia le espera a Iván Villar después de que el club reforzase la portería con el veterano Vicente Guaita y Agustín Marchesín se recuperase de la grave lesión en el tendón de Aquiles. El guardameta de Aldán, sin embargo, se ha ganado la titularidad con excelentes intervenciones adornadas con la neutralización de un lanzamiento de penalti al madridista Rodrygo. Mientras Benítez no cambie de opinión, Aspas y Villar serán los representantes de la cantera en el once titular del Celta centenario.

A los otros cuatro compañeros que también se formaron en A Madroa les esperan muchas horas de banquillo, a la espera de una oportunidad. De momento, el más beneficiado ha sido Hugo Sotelo, la sorpresa del verano. El centrocampista vigués ha participado en los dos primeros partidos de LaLiga, desde el inicio. Pero desde su sustitución en el descanso del partido ante la Real Sociedad no ha vuelto a pisar césped. Es más, ayer fue incluido en la convocatoria del equipo filial que esta noche recibe al Cornellá en Balaídos (21:30 horas). Antes de reencontrarse con sus compañeros del Celta Fortuna, Sotelo sumó 126 minutos con Benítez. Además, el joven talento vigués era noticia en las últimas horas al desvelarse que su juego ha llamado la atención de Xavi Hernández, técnico del Barça.

El cuarto canterano que más minutos acumula con el primer equipo es Carlos Domínguez, a quien el cambio de sistema de Benítez –ha pasado a jugar con tres centrales– le beneficia teniendo en cuenta que es el cuarto defensa central con el que cuenta el técnico madrileño. Además, sus opciones de jugar aumentan teniendo en cuenta que Joseph Aidoo ha perdido peso en el equipo. El zaguero vigués ha sido titular en Almería y suma ya 88 minutos de juego.

Miguel Rodríguez es otro de los representantes de la cantera en el grupo que dirige Benítez, quien ha concedido al atacante redondelano minutos en los tres primeros compromisos de la Liga. No lo hizo en el último, coincidiendo con el debut del griego Douvikas y la aparición estelar del sueco Williot Swedberg con gol de la victoria incluido en Almería.

Kevin Vázquez completa este ramillete de canteranos. El lateral de Camos tiene experiencia y es paciente en la espera por una oportunidad para debutar este curso. Mingueza le cierra el paso, pero es el único recambio en el lateral derecho.

El Racing de Ferrol buscó con insistencia la cesión de Miguel Rodríguez

A Miguel Rodríguez le espera una temporada complicada para sumar los minutos de juego que un joven talento como el redondelano necesitaría para continuar mejorando y madurando. De momento, ha participado en 43 minutos en cuatro partidos de LaLiga. Una cifra muy corta teniendo en cuenta que uno de sus más directos competidores, Carles Pérez, se ha perdido los tres últimos partidos por una lesión muscular. Este verano, el Racing de Ferrol buscó con insistencia la cesión del canterano céltico para que se foguease en Segunda División. El equipo departamental quería juntar en su once a Miguel Rodríguez con Iker Losada, la pareja de máximos goleadores del Celta Fortuna durante la temporada pasada. No tuvo éxito el esfuerzo negociador del Racing. El Celta mantuvo al futbolista redondelano bajo su influencia después de firmar la renovación de su contrato hasta junio de 2028. Aunque disponga de un dorsal de jugador del filial (utilizará el 29), no se espera que el joven atacante aparezca con frecuencia por el filial. De hecho, este fin de semana sin competición en Primera, Miguel Rodríguez no ha entrado en la convocatoria del filial, como sí le ha ocurrido a su compañero Hugo Sotelo. De momento, Miguel ha participado en los tres últimos partidos del Celta: 26 minutos ante Osasuna, 6 frente a la Real Sociedad y 10 contra el Real Madrid. No apareció ante el Almería. Ese día, Benítez apostó por el griego Douvikas y el sueco Swedberg como recambios para el ataque. El cambio de dibujo táctico (del 4-4-2 al 5-4-1) tampoco favorece al canterano, mientras en la plantilla ha aumentado la competencia por una plaza en el ataque. Si jugase poco hasta diciembre, no se descarta que el Racing de Ferrol volviese a insistir en su cesión.