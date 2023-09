El guardián ha entregado las llaves. Julio Vargas, hasta ahora director de seguridad e instalaciones, abandona el Celta tras 29 años de pasión y oficio. Llegó como becario a un club de tornos de aspa, solo asientos en Tribuna y carnets de socio cubiertos a máquina. Deja a su estela una empresa moderna, de inmobiliario creciente. En estas tres décadas, Vargas ha participado en procesos esenciales como la pacificación del fútbol. Se lleva distinciones y afectos, en busca de nuevos proyectos. Agradece todo lo recolectado desde aquel 15 de octubre de 1994, tan lejano y tan tierno, en que entró en las oficinas de Balaídos: “Cuando llegué era un chavalín. Conocí a mi mujer, tuve a mis hijos, pude pedir una hipoteca, he llegado a los cincuenta... El Celta y la vida me han dado todo”.

A aquel veinteañero que había escogido al Celta entre las prácticas posibles del último curso de Empresariales lo recibió Atilano, recién trasplantado del campo a la burocracia. Ignacio Núñez presidía y Angelines Santos gerenciaba. “Era un club como sería hoy de Tercera, con diez empleados.”, recuerda Vargas. “No había estructura de empresa. Tenías que tocar todos los palos. La semana se dedicaba a preparar el partido, si era en casa, o a tareas administrativas. Poco más. Todo estaba acartonado”. Dedicó sus primeros años, también ya en plantilla, al departamento de abonados. Él confeccionó el primer carnet informatizado.

Asiste a todos los acontecimientos centrales de la historia céltica: el acceso de Horacio Gómez a la presidencia, la crisis de los avales... En 1996, la Asociación Española de Fútbol Profesional inició un plan de modernización de los recintos deportivos. Se crearon las unidades de control operativo (UCO). Vargas fue asignado a seguridad e instalaciones como número 2 de Fernando González, “Chato”, a quien años más tarde sucedería Manuel Mariño. “Se comenzó a inyectar el dinero procedente de la televisión, que es la que ha marcado la evolución”, consigna. La participación en competiciones europeas supuso otro acicate: “La UEFA siempre ha exigido estándares altos de calidad. El Celta se tuvo que adaptar a Europa. Mi trabajo cogió más peso”.

Su ascenso definitivo a la doble dirección se concretó en 2010, como un “relevo generacional” durante la catarsis que supuso el lustro en Segunda. “El descenso de 2007 fue injusto, uno de mis grandes disgustos. Nos abocaba a entrar en proceso concursal, que era una moneda al aire”. Salió cara. El Celta regresaría a Primera en 2012 para no volver a bajar hasta el presente. Vargas ha podido vivir experiencias como la semifinal de Liga Europa con el Manchester United. “Hay una foto en el Faro del presidente y yo, abandonando el palco. Se nos ve en la cara lo que hemos sufrido”, describe. “Todos los empleados nos habíamos llevado dos maletas a Manchester. Si pasábamos, nos teníamos que ir al día siguiente a Estocolmo a preparar la final. Yo ya había estado en la reunión inicial, con los cuatro semifinalistas. Íbamos con la ilusión de mandar una de las maletas de regreso a Vigo”.

El equipaje quedó sin deshacer. Vargas nunca ha podido organizar el festejo de un título. No se amarga: “Si algún día llega, bienvenido. Pero no creo que sea necesario. El Celta tiene mucha clase. Es un equipo querido, con una esencia que otros no tienen. Nos diferencian el corazón, la idiosincracia e incluso el nombre, que nos da empaque”.

Él se siente colmado con lo que ha logrado, promovido o administrado. E incluso, de alguna manera, originado, como aquella mañana en que leyó en la página 3 del Faro que el Mercantil había puesto a la venta el edificio de Príncipe. Sacó una foto a la noticia y se la envió a Antonio Chaves.

–Mira esto, es muy interesante.

–Imposible. Lo tienen que vender por 10 millones de euros.

El director general descubriría poco después que el precio era mucho más asequible. “Entramos y tiramos todo por dentro para volverlo a construir”, resume Vargas. Menciona incluso la restauración de cada una de las 40.000 perlas de cristal de Bohemia de las lámparas del salón regio, que encargó al mejor experto gallego. “Tres años después, durante la inauguración, me sentí muy orgulloso”.

Pero quizá su mayor legado no se tasa en registros de la propiedad o en los asientos contables, sino en la seguridad que un celtista siente al acudir a Balaídos. “La violencia se pudo contener pero no atajar en la década de 2000. Fue a raíz de la muerte de Jimmy (el hincha del Deportivo asesinado en 2014 por miembros de Frente Atlético) que la patronal de clubes se propuso cortar de raíz el problema. Nosotros ya nos habíamos adelantado”. Vargas negoció directamente con Celtarras su disolución, “una negociación más política, de buena fe entre los integrantes del grupo y el club”. Ese clima tranquilo ha propiciado, a su juicio, que “el porcentaje de jóvenes en Balaídos sea el mayor de nuestra historia”.

LaLiga lo premió como mejor director de seguridad en 2016 y 2020. La Guardia Civil le otorgó menciones honoríficas de tipo A en 2016 y 2022, igual que el Cuerpo Nacional de Policía en 2014 y 2018. Pero también ha tenido que implementar normativas, sobre símbolos, objetos o registros, impopulares entre la afición. “No me ha supuesto ningún desgaste”, asegura. “Soy una persona dialogante y siempre he tenido en cuenta la opinión de la gente, a la que intenté trasladar la información. La modernización a veces implica cambios en costumbres arraigadas. La Federación de Peñas me ayudó muchísimo. Las 125 que llegaron a ser tenían contacto conmigo. Todos los diálogos me han enriquecido”.

Su hermana Carmen falleció en junio de 2019. Luego estalló la pandemia: “Un cóctel que me obligó a resistir, pero que me hizo replantearme la vida”. Esa reflexión culmina con la salida del Celta: “He llevado adelante el proyecto de la sede, la primera fase de la ciudad deportiva, la seguridad, la normativa de televisión... Todo lo que podía hacer. Busco nuevos proyectos ilusionantes”.

En el momento de la despedida se acuerda de Gudelj (“mi confesor”), José Carlos Bastos (“mi hermano”), Antonio Chaves... Y de Atilano, ese rostro amable que lo recibió aquel día de otoño de 1994. En el club trabaja ahora Laura Vecino, una de sus hijas, a la que Vargas había conocido casi bebé. Acepta los dictados del tiempo con naturalidad: “Un ciclo concluye y hay que encomendar la tarea a la nueva generación”.