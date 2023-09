Este pasado lunes el Iberconsa Amfiv volvía a los entrenamientos oficiales para dar inicio a la pretemporada. Con la vuelta de una parte del equipo a la cancha del Berbés y a la espera de la progresiva incorporación del resto de la plantilla, que se espera para mediados de septiembre, el club ha confirmado el fichaje del británico Lewis Edwards.

Vuelta a casa tras dos temporadas

Edwards vuelve a la que fue su casa en las temporadas 19/20 y 20/21 tras su paso por el Mideba Extremadura en la 21/22 y el Amivel Málaga en la 22/23. La incorporación de Edwards no sólo le brinda a César Iglesias la presencia de un hombre con amplia experiencia en la liga; Edwards es un viejo conocido de la casa y su adaptación al ritmo de entrenos y a las dinámicas del equipo será muy rápida. Lewis además es conocedor de una parte importante de la plantilla tras haber compartido muchos minutos en cancha con el núcleo duro del equipo: Agustín Alejos y Julio Vilas.

Edwards dispuesto a darlo todo en este segundo periplo

“Tan pronto como llegó la opción de volver a jugar en el Iberconsa Amfiv, tras dos años no muy buenos jugando en otros equipos de la liga, supe que era lo que tenía que hacer si decidía seguir jugando en Europa", comenta Edwards. “Sentía que aún tenía objetivos pendientes de alcanzar en Vigo. Le estoy muy agradecido a Chechu (el presidente, José Antonio Beiro) por haberme permitido volver y estoy francamente emocionado de volver a trabajar con César y Pablo, dos de los mejores entrenadores que he tenido nunca. César me ha enseñado mucho y tengo muchas ganas de seguir aprendiendo de él esta temporada. El Iberconsa Amfiv es como una familia y estoy muy contento de haber vuelto. Estoy deseando ver hasta dónde podemos llegar este año con trabajo duro y la energía positiva del equipo. No hay cosa que me haga más ilusión que volver a jugar frente a los aficionados del Iberconsa Amfiv una temporada más".