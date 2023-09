La Liga Guerreras Iberdrola vuelve al Pabellón Municipal de O Porriño tras más de cuatro meses después del último encuentro. De hecho, el anterior partido disputado en casa por el Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño fue contra el Atticgo Bm Elche, al que recibe hoy.

A las 20:30 horas, los aficionados al balonmano podrán disfrutar del regreso de la máxima competición al municipio louriñés con el enfrentamiento de dos grandes equipos que han empezado con buen pie esta temporada y que se sitúan en lo alto de la clasificación.

El Atticgo Bm Elche viene de ganar sus primeros dos puntos ante el vigente campeón de la liga, el Costa del Sol Málaga. El partido disputado el pasado sábado se lo llevó el conjunto ilicitano por un resultado de 33-26.

El Conservas Orbe Rubensa tampoco se queda atrás. El equipo dirigido por Ismael Martínez viajó hasta las Islas Canarias para enfrentarse al Rocasa Gran Canaria y terminó imponiéndose con contundencia por 21-31. El encuentro ha dejado muy buenas sensaciones entre las porriñesas.

Sin embargo, Ismael Martínez se enfrenta a un nuevo reto a la hora de conformar la plantilla para el partido de hoy. Maddi, Carme, Thais y Casasola causrán baja, además de que tanto Inés como Aitana arrastran molestias musculares y no tienen asegurada su participación en esta segunda jornada. Ante ello, el técnico porriñés apuntaba en la víspera: “Vamos a ser competitivos y a diseñar un plan de partido que nos convenga“.

A la hora de analizar a sus rivales, Martínez reflexiona sobre el buen papel del Atticgo en las últimas campañas. “Es un equipo que lleva muchos años haciendo las cosas muy bien”, apuntó sobre el conjunto ilicitano, para valorar los refuerzos del rival de hoy: “Se han reforzado bien con Kelly Rosa o Carratú”. Además resaltó el trabajo de Danila, Benítez y Nicole Morales.

El Mecalia busca su primer triunfo en casa

El Mecalia Atlético Guardés recibe esta tarde al Motive.co Gijón BM La Calzada en la segunda joranda de la Liga Guerreras Iberdrola. El partido arrancará a las 20:45 horas en el pabellón municipal de A Sangriña y será ofrecido por el club guardés a través de su canal de Youtube. A pesar de la gran pretemporada del conjunto miñoto, que concluyó con la conquista de la Supercopa de Galicia, el Mecalia comenzó la Liga con mal pie, cayendo fuera de casa ante el Replasa Beti-Onak por 18-13 el pasado sábado. El Guardés tendrá esta tarde una nueva oportunidad para brillar ante su público en el que será el primer partido liguero en A Sangriña. Cristina Cabeza contará con las mismas jugadoras que durante el anterior encuentro. De este modo, todavía no podrá debutar la brasileña Andreza Almeida, que continúa fuera de España. La entrenadora madrileña se enfrentará así al equipo que dirigió durante las últimas tres temporadas, del que también proceden las jugadoras Cecilia Cacheda y María Palomo.

Estela Carrera

La guardameta Estela Carrera, que protagonizó una gran actuación el sábado pasado, a pesar de la derrota, admite que el Atlético Guardés no pasa por su mejor momento tras el tropiezo en el arranque: “Veo al equipo tocado. Creo que todas somos conscientes de que no hicimos un buen partido, de que no se dieron las cosa bien teniendo en cuenta que realizamos una gran pretemporada y que llevamos mucho trabajo detrás”. Con todo, apunta Carrera que el equipo guardés afronta el partido de hoy contra las asturianas “con muchas ganas de que demos una mejor imagen”. Y subraya: “Tenemos un gran equipo y vamos a hacer muchas cosas bonitas”. En ese sentido, la portera apunta que intentarán “olvidar lo del sábado pasado y conseguir los dos puntos”. A su juicio, una de las claves de esta temporada será “ganar todos los partidos en casa, con nuestra afición y que A Sangriña sea un fortín”. El Motive.co Gijón BM La Calzada tampoco tuvo un buen comienzo: cayó en casa por 22-24 ante el Elda Prestigio.