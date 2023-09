Vigo volverá a tener baloncesto de altura el próximo fin de semana. Si en el mes de mayo eran las chicas de España, las que preparaban el Eurobasket en el pabellón central de As Travesas, junto a los equipos de Italia y China; ahora le toca el turno a los chicos.

La ACB inicia su temporada en poco más de quince días, y los equipos ultiman su preparación para llegar en el mejor momento a la primera jornada. Es por ello, que tanto Obradoiro como Valencia Basket afrontan este torneo vigués con el máximo interés. Para los santiagueses será su antepenúltimo partido de preparación, siempre que se clasifiquen el día quince en las semifinales de la Copa Galicia. El Obra solamente ha disputado dos amistosos, cayendo ante Unicaja y ante Breogán. Un camino similar, en lo que a partidos se refiere, al que le espera al conjunto valenciano, que hasta ahora ha ganado los tres partidos amistosos que ha disputado, ante Joventut de Badalona, Radiopaharm Ulm y Dreamland Gran Canaria.

El partido se jugará el sábado a las ocho de la tarde en el pabellón de As Travesas, y el precio de las entradas será de diez euros. Aunque habrá taquillas en el propio pabellón para sacar las entradas, los aficionados que quieran ser más previsores podrán sacarlas a través de la web www.ataquilla.com.

La venta de entradas marcha a buen ritmo, por lo que es posible que As Travesas registre una gran entrada. Este torneo coge el relevo del “Memorial Quino Salvo”, que durante varios años recordaba al que fuera jugador y entrenador vigués. A pesar de no contar con equipo masculino en la élite, el baloncesto siempre reúne a muchos aficionados en As Travesas.