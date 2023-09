Se sacó la espina Lewandowski del disgusto del año pasado en El Sadar. Marcó el decisivo gol de la victoria. Lo celebró profusamente. Por el valor del tanto, a cinco minutos del final teórico reglamentario (fueron diez de añadido), y después de que Chimy Ávila hubiera empatado, y por el negro recuerdo que le atosigaba en otra noche espesa en la que vio una amarilla que amenazaba con repetir el amargo desenlace de la pasada Liga.

Se saldó el duelo con el mismo resultado (1-2), pero con Lewandowski en el campo para salvar el tropiezo que iba a alejar al Barça a cinco puntos del liderato recién nacido el mes de septiembre. Sobrevivió el campeón a balón parado porque no le alcanzó con el fútbol, pese a que ya disfrutó de los fichajes inscritos el viernes. Además de João Cancelo y João Félix, también debutó Iñigo Martínez.

Había marcado Koudé al cabecear un córner. Después de más de 150 lanzamientos, volvió a aprovechar el Barça un saque de esquina. Desde enero, con el gol de Marcos al Espanyol, no sacaba partido de la estrategia en la Liga. El último penalti que lanzó el Barça fue en marzo y lo falló Ferran.

El acierto llegó en el momento oportuno para llevarse el botín de El Sadar, siempre valioso y siempre luchado. Le costó al Barça someter a la segunda unidad de Osasuna. No era el once titular el que recibía al campeón; no era el partido grande de la semana para los navarros. Lo fue el del Brujas y la gesta de remontar el 1-2 de la ida se frustró en dos minutos cuando los belgas igualaron el 2-2. Regresó Osasuna dolido y molido de la Europa League. Solo aguantaron Catena y Juan Cruz.

Era de esperar, no obstante, que el Barça tuviera que sudar para llevarse los tres puntos por más que presentara al equipo de gala, con Lamine Yamal por delante de Raphinha. Solo se notó la diferencia en el primer minuto, cuando los de Xavi encadenaron una larga secuencia de pases a partir del saque inicial que terminó con un tiro de De Jong al poste. Ni siquiera con el gol de Koundé se pudo advertir concesión alguna en los locales al filo del descanso. Un tesoro vista la deriva que dibujaba el encuentro.

La victoria en Pamplona se paga cara, juegue quien juegue de rojillo, como si la intensidad del granate impregnara de garra a cualquier tuercebotas (que no es el caso) y lo convirtiera en competitivo. El Barça jugó de verde pálido, lo que sugiere que sus mejores cualidades no son derivados de la pasión. Serán la frialdad, la inteligencia y la técnica, cualidades imprescindibles para abordar rivales como Osasuna, que se repliegan al instante cuando la presión para robar el balón no prospera.

De nuevo jugó el Barça en la mitad de campo ajena y de nuevo se mostró el Barça obtuso para desplazar al rival con cierto dinamismo. Faltaba movilidad entre los jugadores que estaban por delante del balón, todos mirando al poseedor, preocupados por mantener cada uno su posición y no por crear espacios. Comparativamente, hubo mayor velocidad en las filas granates y hubo mayor determinación para acabar las jugadas. Aunque el tiro topara en un cuerpo verdoso. Ellos lo intentaron cada vez. De ahí que Ter Stegen interviniera antes que Aitor y desviara dos tiros, el segundo de Oroz, de forma espectacular.

Sigue ahí Ter Stegen esforzándose para mantener el cero, pero ha desaparecido Lewandowski en un campo de malos recuerdos. Ausente en el juego, revivía la pesadilla al ver una tarjeta a la segunda vez que sacó los brazos para proteger el balón. Ya le conocen y todos los defensas andan pendientes de poder sacarle una falta; un caso extraño el del polaco, que pega más que recibe, cuando son los delanteros quienes deberían ser los golpeados. Un sospechoso habitual. Igual que Gavi, a quien buscan las cosquillas. Por si acaso, Ibáñez ronroneó tumbado en el área para invitar a que los árbitros revisaran las imágenes y hallaran una falta en el limpio cabezazo de Koundé.

El cambio de toda la delantera de Osasuna fue la señal de que el partido iba a cambiar. Una señal más efectista que efectiva. Ver a la tripleta titular que entraba de golpe animó a la hinchada a rugir. Las expectativas se cumplieron con el golazo de Chimy Ávila. Pero no fue suficiente.