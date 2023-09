Con un mes de retraso sobre las fechas habituales en las que se conocía el calendario de la Primera Nacional de fútbol femenino, desde ahora 3ª RFEF, Sárdoma, Lóstrego CF y UD Mos ya conocen el orden de partidos y, sobre todo, contra qué rival comenzarán el fin de semana del 9 y 10 de este mes.

Como había pronosticado Gabi Couñago, técnico vigués del conjunto gondomareño, la Española usó un sorteo dirigido, por proximidad geográfica, para tapar el injustificado retraso habido. El estamento federativo prefirió perjudicar a los seis grupos por problemas de inscripción en tres de ellos. Y en el que figuran los equipos gallegos estaba todo en orden.

Así, el campeonato comenzará en casa para Sárdoma CF (As Relfas) y Lóstrego CF (Chaín). La UD Mos actuará como visitante, pero su desplazamiento le llevará apenas quince minutos, el tiempo necesario para cubrir los 13 kilómetros que separan As Baloutas del campo municipal sardomista. Blanquiazules y aurinegras se medirán por quinta vez en esta categoría nacional, en la que el conjunto vigués no ha sido capaz de batir a su rival en Sárdoma (0-0 en la 20/21 y 0-1 en la 21/22). En el Mos hay ahora cuatro ex sardomistas (y seis en el equipo del Val Miñor). El Lóstrego jugará contra el Umia CF.

En la segunda jornada, las gondomareñas viajarán a la ciudad amurallada para medirse al ascendido CD Lugo, las mosenses recibirán al Sporting de Gijón B, campeón del grupo el año pasado. Las de Chicho Val y Toni Martínez viajarán a Asturias para enfrentarse a la UD Llanera.

¿Y el resto de derbis? En la sexta jornada (15 de octubre), el Lóstrego recibirá al Sárdoma. Y en la decimotercera (3 de diciembre), As Baloutas vivirá el duelo contra el Lóstrego, que la campaña pasada quedó en tablas en ambos choques.

Respecto a otros años, la competición sufrirá menos parones. Estaba previsto uno en noviembre pero finalmente ha sido eliminado. Así, catorce de las quince jornadas de la primera vuelta se disputarán sin pausa hasta el 10 de diciembre. Luego, largo descanso navideño y regreso a los campos el 7 de enero. “Hay un parón de un mes en diciembre, lo que hace que prácticamente sean dos competiciones diferentes, con la segunda de enero en adelante y donde todo puede pasar”, apunta Humberto Lede, el nuevo entrenador del once mosense. En la segunda vuelta, solo dos parones, el 3 y 31 de marzo.

En la temporada 22/23, Sporting, Dépor B y Real Avilés coparon el podio del grupo, con Lóstrego en la séptima plaza y el Mos, en la novena. Ahora quieren más. Couñago anuncia: “Intentaremos mejorar la temporada pasada y mantener la ilusión por pelear por los primeros puestos”. Lede, por su parte, reconoce que “sabíamos que la primera jornada sería por proximidad y que un derbi sería en un 95% posible, así que ya estábamos preparándonos para ello. Tenemos una plantilla joven y de calidad. Vamos a ver en qué condiciones llegamos al parón de diciembre y sabremos nuestros objetivos reales y aspiraciones en la temporada”. El sardomista “Chicho” Val no marca objetivos iniciales. “Empezamos un nuevo proyecto en una categoría en la que hay mucha competitividad”. Más que en otras campañas.