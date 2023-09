Cabo da Cruz defendió el honor de las tripulaciones gallegas y disputará la Bandera de La Concha tras haber obtenido el quinto puesto en la Clasificatoria disputada en la jornada de ayer. Los tres representantes de O Morrazo, Samertolaméu (decimotercera), Club do Mar Bueu (decimosexta) y SD Tirán (decimoséptima), se quedaron lejos de las siete plazas que otorgaban los billetes para la gran cita del remo, en una doble jornada que se disputará este domingo y el próximo.

No hubo lugar para demasiadas sorpresas, más allá del incontestable triunfo de la Ziérbena de Dani Pérez, metiendo segundos a sus máximos rivales en la Liga Eusko Label, Hondarribia y Urdaibai, que fueron segundo y cuarto. En todo caso, es difícil sacar conclusiones al no saber si alguno de ellos guardó fuerzas, con la primera de las regatas de La Concha a cuatro días vista. Orio entró como tercera y Cabo como quinta, en una empopada en la que superó los tiempos de Getaria y Ondárroa. Los de Boiro ponen el broche de oro a una gran temporada. Ondárroa, por su parte, cerró los billetes, dejando fuera por menos de dos segundos a Lekittarra, que la había superado en Liga, y a Kaiku, algo más lejos.

Clasificación de la regata: 1. Ziérbena: 20:01.80. 2. Hondarribia: 20.16.84. 3. Orio: 20:17.84. 4. Urdaibai: 20:22.40. 5. Cabo da Cruz: 20:33.50. 6. Getaria: 20.35.08. 7. Ondárroa: 20:38.32. 8. Lekittarra: 20:40.04. 9. Kaiku: 20:45.20. 10. Ares: 20:48.34. 11. Arkote: 20:51.50. 12. Lapurdi: 20:56.24. 13. Samertolaméu: 20:56.70. 14: Santurtzi: 20:57.38. 15. San Pedro: 21:02.20. 16: Club do Mar de Bueu: 21:14.00. 17. Tirán: 21:16.36. 18: Zumaia: 21:17.96. 19. San Juan: 21:22.52. 20: Zarautz: 21:31.28. 21: Deustu-Bilbao: 22:11.12 22. Busturialdea: 22:22.38. 23: Hibaika: 22:25.96. y 24: Mutriku: 22:33.94.

Chapela, octava

En la regata femenina, celebrada el miércoles por sistema contrarreloj, no pudieron clasificarse ninguna de las seis tripulaciones gallegas que competían por entrar en el grupo de las finalistas. Las participantes compitieron con un mar muy movido y casi imposible, lo que fue un serio inconveniente para la mayoría de las tripulaciones gallegas. La remada se hacía difícil y nuestras atletas no están habituadas a tal estado del mar.

Chapela-Wofco con 7’42” y Cabo de Cruz, 7’43” en la virada, mantuvieron la emoción y buenas impresiones hasta el final, pero las tripulaciones norteñas muy avezadas en aquel mar turbulento, pronto les dejaron sin posibilidades para entrar en el grupo de las siete primeras.

La clasificación general fue liderada por Orio (12.23:24), siguiéndole Arraún Lagunak (12.31:42), mientras Chapela-Wofco era octavo (13.18:94) por seis segundos detrás de Kaiku (13.12:98) que cerraba el corte y Cabo Cruz noveno (13.23:94). Una mínima diferencia, pero el crono no les favoreció y este año La Concha no tendrá equipos femeninos de Galicia. No obstante, sí tendrá atletas gallegas, como Andrea Oubiña (O Grove) y Vicki Piñeiro (Cangas) con la tripulación de Orio, Alejandra Rios (Pobra do Caramiñal) con Arraún Lagunak y Natalia Tubio (Boiro) con Hibaika.