Beatriz Álvarez (Oviedo, 1983), lo ha sido casi todo en el mundo del deporte, más en concreto del fútbol femenino. Fue jugadora del Oviedo Moderno, club que presidió tras retirarse, y ahora lidera la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF). Entremedias, de 2019 a 2022, fue directora general de Deporte del Principado. Dado su cargo actual, “el caso Rubiales” le toca muy de cerca.

–Usted ha tenido que trabajar codo con codo con Rubiales en diversas cuestiones. ¿Cómo ha sido su trato con él?

–La Liga F nació en 2022 con un informe desfavorable de la Federación respecto a la creación de nuestra Liga profesional. Eso marcó desde el principio la línea de actuación de la Federación, que nos fue poniendo trabas e inconvenientes. En lo personal, el inicio de mi relación con Rubiales fue difícil. Yo acababa de ser madre, y por un tema de conciliación, con mi bebé aún en periodo de lactancia, le pedí que nuestras primeras reuniones fueran por videoconferencia. Él no puso ninguna facilidad y tuvo la torpeza de dejar escrito en un correo que me envió que debía ser ejemplo y dedicarme a la crianza de mi hija. Y que delegase mis funciones como presidenta en otra persona.

–¿A qué propuestas planteadas por ustedes se opuso la Federación?

–Nos reuníamos con la presencia y mediación del CSD, y veíamos que teníamos posturas contrarias y opuestas en casi todo. Cada cosa que tratábamos de impulsar para mejorar y profesionalizar la competición nunca tenía el respaldo de la Federación. El último ejemplo, muy grave, fue la resolución del Secretario de Estado, algo sin precedentes en el fútbol y en general en el deporte, en la que obliga a la Liga F, una competición con solo un año de recorrido, a pagar el 20% de nuestros ingresos comerciales a la Federación, la más rica de Europa, con unas cuentas que presentan superávit. Lo hemos denunciado y es la evidencia de que la Federación no apuesta por la profesionalización del fútbol femenino. El CSD resolvió la cuestión a través de esta resolución, pero la Federación pedía mucho más, el doble; buscaba boicotear la competición y contradecía la apuesta del Gobierno por el fútbol femenino.

–En la foto de la Asamblea del pasado lunes solo aparecían hombres sentados a la mesa.

–Las estructuras federativas en su conjunto, no solo en el fútbol, están muy masculinizadas, no hay paridad. Es evidente la necesidad de un cambio de modelo, esto no va solo de reprochar a Rubiales, que también, sino que debe suponer un antes y un después.

–¿Qué le pareció el comunicado surgido de dicha asamblea?

–Está bien, pero soy escéptica porque son los mismos que antes aplaudieron a Rubiales y tenemos que esperar a que esas palabras pasen a ser hechos.

–¿Se producirá ese cambio profundo que usted demanda o la cuestión se resolverá con la marcha definitiva de Luis Rubiales de la Federación?

–Lo que ha pasado debe hacernos reflexionar como sociedad y como deporte. No sé qué planteamientos tendrá el señor Rocha [presidente interino] para el futuro, pero quiero esperar a ver realidades. Quiero empezar a ver que se produce un cambio.

–¿Deben dimitir también Luis de la Fuente y Jorge Vilda por sus aplausos a Rubiales?

–Es tan inadmisible la actitud del presidente como la de todas esas personas que no lo condenaron e incluso se levantaron a aplaudirle.

–¿Sufrió episodios de sexismo en aquella época en la que trataba de abrirse camino?

–A mí, afortunadamente, mi entorno me apoyó siempre para que jugase. Aunque tuve que escuchar gritos desagradables de la grada, cosas así… Incluso ya en cargos institucionales he sentido que me ninguneaban por ser mujer. Recuerdo que, en mi época, alguna jugadora tenía que engañar a su familia para ir a entrenar.