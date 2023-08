Kylian Mbappé vuelve a sonreír. Tiene la habilidad de salirse siempre con la suya y vuelve a hacerlo. El delantero francés decidió cumplir el año que le quedaba de contrato con el PSG y renunciar unilateralmente a la opción firmada de seguir hasta 2025. La reacción del club parisino no se hizo esperar y amenazó con todo tipo de medidas para evitarlo, pero al final ha entendido que desaprovechar su talento con castigados solo perjudica al equipo y acepta el órdago del jugador. Mbappé cumplirá el año que le queda de contrato, no saldrá antes del cierre del mercado y no reforzará al Real Madrid en la temporada recién comenzada.

Se abre un nuevo escenario para el PSG, que no tirará la toalla de aquí a enero para intentar convencerlo de que se quede muchos años. Ese es el sueño de Al-Khelaïfi y la cúpula catarí dueña del club, y también de la afición que, en el primer partido de la temporada disputado en el Parque de los Príncipes ante el Lens, coreó su nombre festejando su presencia. Una continuidad que confirmaba su compañero Donnarumma después de la victoria 3-1 con dos goles del internacional francés y el primero del exmadridista Asensio con la camiseta parisina en partido oficial. “Es un placer jugar con Mbappé, se va a quedar aquí, eso es seguro”, afirmaba ilusionado el meta italiano a Canal+ Francia. Mbappé ha aguantado las embestidas de Al-Khelaïfi desde que informó por escrito de que no renovaría. El presidente del PSG ha intentado por todos los medios que cambie de opinión empezando por las malas. Lo apartó del equipo dejándolo sin gira por Asia e incluyéndole en el grupo de los ‘indeseables’ entrenándose al margen del primer equipo. Pese a todo, Mbappé no perdió nunca la sonrisa, aceptó el castigo con disciplina sin que le amilanase las decisiones y amenazas de su iracundo presidente. Los discretos resultados del equipo han favorecido la cruzada del internacional francés. Su ausencia limitaba demasiado el potencial ofensivo tras las salidas de Messi y Neymar. Luis Enrique ha sufrido su ausencia en los ochos partidos jugados por los parisinos, con dos derrotas, dos victorias y un empate en los amistosos de preparación, y dos empates en la Liga, uno sin Mbappé y el otro con él saliendo de suplente y marcando el penalti que él mismo provocó, y el triunfo del sábado ante el Lens. El objetivo de Mbappé era jugar esta temporada en el PSG, cumplir el año que le queda de contrato y abrir un nuevo escenario sobre su futuro. Las tres opciones que tiene son renovar y seguir muchos años más en el PSG, que le pagará lo que pida como hizo el año pasado para evitar que se fuera al Real Madrid. Renovar con condiciones, incluyendo una cláusula de salida para compensar la fuerte inversión que ha hecho el PSG desde que lo fichó en 2017 por 180 millones de euros, acompañado de salarios y primas millonarias. El problema es que en el fútbol francés las cláusulas de salida están prohibidas y se arriesgaría a que Al-Khelaïfi lo denuncie e impida que se vaya. Se vería obligado a seguir en esa jaula de oro en la que lleva seis años sin posibilidad de salir, salvo que el club le abra la puerta. Pero los hechos demuestran que no lo hará. Y la última opción sería no renovar y salir como agente libre el próximo verano. Ese era el escenario que quería el Real Madrid para ficharlo. Ahora veremos.