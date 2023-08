Jana Fett (Zagreb, 1996), cabeza de serie número 2 del torneo y número 239 del mundo, dio a Croacia el segundo título, y consecutivo, en el Internacional Cidade de Vigo, relevando en el palmarés a su compatriota Antonia Ruzic. La raqueta agramita se impuso con remontada ante Pattinama, tercera favorita y 251 del ránking, por 6-7 (5), 6-3 y 6-1 tras dos horas y veintiún minutos de gran juego. Fue la final más larga desde que la FGT recuperó el torneo vigués, con el patrocinio municipal, en 2021, aunque no el choque de mayor duración de este campeonato. La balcánica chafó la posibilidad de que Lesley Pattinama Kerkhove (Goes, Países Bajos, 1991) hiciera doblete en la gira gallega del World Tennis Tour de la ITF. Por tercer año seguido, quien se impuso en Ourense no repitió en Vigo.

Y eso que el primer set se lo llevó la holandesa por 7-6 (5). Como en Luxemburgo en 2017, la última vez que se habían medido. Pero es que el partido fue un tobogán descontrolado. En el segundo set, la croata se rearmó anímicamente, ganó su saque con autoridad y rompió, también fácil, el de su oponente en el cuarto juego (3-1). Se colocó 4-1 y se impuso por 6-3 con su servicio en blanco. El resultado se convirtió en un calco de su último enfrentamiento. En la tercera manga, tras romperse mutuamente el saque (1-1), Fett volvió a ganar un juego al resto (2-1), cerró el 3-1 con una gran diagonal de derecha y acabó paseándose con juegos en blanco para el 4-1 y 6-1, en ambos casos al resto. La croata se embolsa 3.935 dólares por 2.107 de la subcampeona. Ninguna holandesa ha ganado en Vigo en veinticinco ediciones. España encabeza el listado de países, con ocho títulos, por cinco de Francia y dos de Portugal y Croacia. Además, ha habido campeonas de Suecia, Hungría, Colombia, Italia, Irlanda, Gran Bretaña, República Checa y Australia. Para Fett es su séptimo título ITF en categoría individual desde 2014 y el primero logrado este año, además de estrenarse como ganadora en España. La croata, que en noviembre cumplirá 27 años, confirmó a la organización su deseo de “regresar al Top 100 mundial”, que alcanzó en 2017. “Tras cada partido jugado en Samil iba a correr. Veías que su actitud y rutinas buscan cumplir mayores objetivos”, señalaba Pablo González, director del torneo vigués. Fett acudirá en dos semanas al 60.000 de Montreux (Suiza). Circuito gallego-castellano El grueso de las jugadoras favoritas que han competido en Vigo (Dmitruk, Pattinama, Bozovic, Brogan, Georgina García o Kubareva) se desplaza ahora al Valladolid Open, otro 25.000 que no se disputaba desde 2016. La continuidad en Castilla y León de los torneos internacionales femeninos de 25.000 dólares refuerza la posición de Galicia para traer mejores jugadoras a Ourense y Vigo en 2024, para satisfacción de Mosquera, también feliz con la excelente entrada que registraron las pistas de Samil.