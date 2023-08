Carolina Marín se proclamó en Copenhague subcampeona de mundo de bádminton al caer en la final ante la surcoreana An Se Young, número uno del mundo, por 21-12 21-10 en solo 42 minutos. Marín, de 30 años, regresa al podio mundial cinco años después de su tercer título, el ganado en 2018 y que siguió a los de 2014 y 2015.

La española, seis veces campeona de Europa y oro olímpico en 2016, única mujer en la historia del bádminton con tres títulos mundiales, no pudo responder en esta final a los intercambios de su rival, que optó por acortar los puntos y mostrar una agresividad sin descanso.

An, bronce en el anterior mundial y de solo 21 años, pasa así del tercer escalón al primero en solo un año, en la temporada previa a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El historial previo de enfrentamientos, con cinco victorias de nueve para la asiática pero ganadora de los cuatro últimos choques, ya anticipaba la dificultad de la empresa para Marín. Pero el altísimo nivel exhibido en semifinales, al derrotar con autoridad a la japonesa Akane Yamaguchi, segunda favorita y ganadora de las dos anteriores ediciones, prometía una final más pareja.

La española, que no se había dejado ni un juego en todo el campeonato, perdió el primero de la final con sorprendente facilidad. “No puedes querer ganar en seis golpes. Los golpeos que hagan falta”, le aconsejó a Marín su técnico, Fernando Rivas, en el segundo juego. Pero enfrente había un ciclón. Once puntos seguidos de An, que desplegó una variedad de golpes sin resquicios, implacable con sus cruzados, le pusieron el título en las manos.

Marín regresa al podio mundial tras superar dos gravísimas lesiones de rodilla, en 2019, cuando era vigente campeona olímpica, mundial y europea y se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la final del Masters de Indonesia, y en 2021, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y dos meniscos de la izquierda en un entrenamiento, a dos meses de los Juegos de Tokio. “Estoy un poco desilusionada, pero orgullosa por todo lo que he entrenado y luchado para estar en la final de un mundial. Esto no acaba aquí, esto sigue y vamos a por más”, dijo la onubense.