Acaba de terminar la final de 800 metros y Adrián Ben camina con las manos en la cabeza mientras observa el marcador del estadio de Budapest. Ocho centésimas le han separado de ese bronce que se cuelga un chaval de 21 años llamado Pattison y que nadie sabe de dónde ha salido. El gallego mejora su resultado en una gran competición (fue sexto en el Mundial de Doha y quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio) pero en ese momento su carácter solo tiene sitio para el lamento. Camina Ben con las manos en la cabeza porque sabe que estaba ante una ocasión extraordinaria de hacer algo grande, de firmar una de esas gestas que le situasen para siempre en el olimpo del deporte español. Tenía piernas para ello. Lo sabe desde hace días cuando veía en las eliminatorias la facilidad con la que fue superando ronda y liquidando atletas cuando le venía en gana. También lo comprobó en la final, en esa recta impresionante en la que, negada la calle interior, se fue al exterior para pelear por un bronce que parecía lejos pero que fue atrayendo hacia él. Adrián Ben tenía piernas y cabeza para estar en el podio. Hoy este cuarto puesto, inmenso, le sabe a ligera decepción, pero mañana o dentro de una semana lo verá diferente.

Decía Arturo Martín, el entrenador que dirige sus pasos en Madrid desde hace años, que la final de 800 metros, a la que no llegaron algunos de los grandes especialistas de la actualidad, no iba a ser ni muy loca ni muy lenta, que se movería en unos registros que concedería opciones a cualquiera de los ocho finalistas. Un escenario apasionante. Y así sucedió porque nadie se atrevió a lanzar la prueba después del pistoletazo de salida. Arop, el inmenso sudanés que corre para Canadá, se escondió en la cola del grupo justo detrás de Adrián Ben y descartó imponer un ritmo loco como hizo en las semifinales. El gallego pensó en que su opción pasaba por completar un segundo cuatrocientos más rápido que el primero y que esa chispa que tiene para los últimos metros podría fabricar el prodigio que rondaba su mente desde hace tiempo. Cogió la cuerda para evitar metros de más y se protegió cerca del grupo, sin conceder demasiada distancia como sí acostumbra en otras ocasiones. Allí estaba bien, cómodo, a la espera de los movimientos de ajedrez que se producen en este tipo de carreras. Al paso del cuatrocientos la carrera fue ganando velocidad lanzada por los africanos. En la contrarrecta, de manera imperial, irrumpió Arop con su zancada imperial por la calle dos para situarse al frente del grupo y lanzar su gran ataque. Ben, menudo al lado de la mayoría de sus rivales, se quedó a la espera de su momento, convencido de que la recta final haría justicia con él. A falta de ciento cincuenta metros puso el motor en marcha y en un momento engulló a casi todo el mundo y se fue como un loco a por los cinco atletas que le precedían. Se encontró a tres de ellos formando una barrera humana, sin espacio para colarse por la calle interior, que habría sido un regalo para él en ese momento. El gallego tuvo que dar un par de pasos hacia la derecha, encontrar aire limpio que dirían los especialistas en Fórmula Uno y apretar. Ahí se le fue la medalla. Su fuerza le dio para vencer a dos atletas de primerísimo nivel como son los argelinos Moula y Sedjati, pero ya no hubo metros para más. A ocho centésimas del bronce de Pattison, a cuatro décimas del keniano Wanyonyi y a siete décimas de Arop. Si hubiese podido correr ese último cien sin cambios de rumbo como le sucedió a los tres medallistas tal vez el destino habría sido uno bien diferente. Había sido el más rápido en los últimos doscientos metros. Por eso era cuarto del mundo y aún así caminaba con las manos en la cara.

“Era una buena oportunidad y quería más”

Adrián Ben valoró el puesto conseguido, un éxito para el atletismo español en la distancia, aunque lamentó quedarse a un paso de las medallas porque era “una buena oportunidad” y “quería más”. “Fue una carrera lenta, de muchos atletas, y yo he intentado pasar como siempre pero con Ben Pattison era difícil. He dicho aquí me freno y no he podido. Ha habido un momento que he colapsado, he intentado llegar más rápido, he visto que metía el pecho, pero no pudo ser. Vamos pasito a pasito”, dijo Ben, en la zona mixta del Centro Nacional de Atletismo de Budapest. “Me he planteado correr de muchas maneras pero al final nos está saliendo bien lo que estamos haciendo. En Silesia me precipité porque la carrera era rápida y lo pagué. Al final Arop a 52 segundos la vuelta va mejor que yo, es superior a mi, por eso toca seguir entrenando. Ir atrás te evita problemas y hoy nos ha penalizado una o dos décimas”, confesó. El atleta gallego, que fue en marzo campeón de Europa de pista cubierta por tres milésimas, hizo una reflexión sobre los tiempos de las carreras. “¿Qué son tres milésimas en la vida de Adrián Ben? Ser campeón de Europa, hacer una mínima, quedar cuarto en un Mundial. Me tocó vivir en pista cubierta una cosa y hoy le ha tocado a otro. Esto sirve de gasolina, esto no se para aquí. Ahora unas vacaciones y pensar en los Juegos Olímpicos de París”, apuntó el atleta gallego. “Si uno de los tres hubiese ido un pelín al lado... Solo había una variante y ocurrió esa posibilidad de que se me pusieran tres tíos en línea y no había por donde pasar. Es lo acertado, hay que torear el toro como ha venido, y es la única pega que le pongo. He ganado a gente muy buena”, comentó. “Hoy era una buena oportunidad y por eso si me conformo con ser cuarto no sabría qué estamos haciendo bien. Estoy contento de no estar contento. Yo quería más. En Doha estaba con una sonrisa por ser sexto, en los Juegos tal por ser quinto, y hoy... Me voy con ganas de entrenar, de seguir mejorando”, dijo.