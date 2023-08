Luis Rubiales ha comparecido en la asamblea extraordinaria de la Federación Española de Fútbol que convocó con carácter de urgencia para este viernes con la intención de recoger el respaldo del fútbol español. El presidente ha visto como los asambleístas le daban la espalda con una ausencia numerosa de sus miembros, personándose solo 75 de los 140 asambleístas, lo que ha permitido que se constituyese la asamblea al superar los 70 votos necesarios.

Finalmente se cambió el orden del día de la misma y la asamblea se limitó a un discurso de introducción de Andreu Camps, secretario general de la Federación, y después ha tomado la palabra Luis Rubiales, tras cuya intervención, la Asamblea se ha dado por concluida. Rubiales se dirigió a los presentes con una intervención en la que destacó lo siguiente:

Perdón por el gesto en el palco

"Este es el órgano que me eligió y es ante el que debo dar todas las explicaciones. Quiero dar las gracias a todos los mensajes que he recibido de apoyo, también a la gente que no es del fútbol. Diría que hay más gente apoyándome que en contra. Quiero pedir sin paliativos por un hecho que ocurrió en el palco cuando en un momento de euforia me agaré esa parte del cuerpo que ya habéis visto. Y lo voy a explicar mirando a Jorge Vilda. Hemos pasado mucho y te han querido hacer lo que me están haciendo a mi ahora. Hemos pasado mucho y hemos tragado mucho, pero fíjate me emocioné mucho hasta el punto de perder el control. Nada más ganar tu primera reacción fue girarte al palco y dedicarmelo. Y en ese momento te hice esas señales. Desde luego tengo que pedir disculpas a la reina, a la infanta y a la Casa Real. Mis más sinceras disculpas. La emoción era grande y hemos sufrido mucho.

Sobre el beso de Jenni Hermoso

Segunda cuestión, el pico, el beso, Más un pico que un beso. Quien vea el vídeo verá que ante millones de personas, ante toda la gente que había allí, entre ellas mis hijas, el deseo que podía tener ante el beso es el mismo que podía tener al darle un beso a una de mis hijas. No hay deseo ni dominio. Rindiendo pleitesía al falso feminismo que es una gran lacra de este país. Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Esta jugadora falló un penalti, yo tengo una gran relación con ella y con todo el equipo. Y tuvimos momentos cariñosísimos en esta expedición y en el momento en que apareció Jenni ella me levantó del suelo, que casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos y me acercó a su cuerpo. "Nos abrazamos y le dije: 'Olvidate del penalti'. Me dijo: "Eres un crack". Y le dije: "¿Un piquito?' y me dijo: "Vale". Luego llegó el silencio de la jugadora y ese comunicado que no entendí. Aquí se está ejecutando un asesinato social, a mi. Ser campeona del mundo es lo más grande que hay en el fútbol, que hemos luchado mucho por eso. Desde hace cinco años van a por mi con todo por tierra, mar y aire. Decenas de querellas, peticiones en todos los juzgados. Siempre es el mismo, él y sus títeres. Pero le molesta que estoy aquí. Quiero decir, mirando a mis hijas, que hoy tienen que aprender una lecciñond el a igualadad. Hay que diferenciar entre la verdad y la mentira. Vosotras sí sois falsas feministas de verdad. La señora Yolanda Díaz, la señora Montera, la señora Belarra, el señor Echenique, se han referido a esto con la palabra vejar, sin consentimiento, agredir... ¿Qué pensará una mujer que ha sido agredida sexulamente? A estas personas que me están intentando asesinar públicamente les digo que me voy a defender en los juzgados. Y al abrigo de estas personas los títeres del de siempre. El fútbol español sabe perfectamente quién es quién. Son campeonas la 23 mujeres, pero también son campeones hombres como Jorge Vilda o los miembros del staff. No nos acomplejemos y utilicemos el "campeones" para calificar a todos. El amarillismo del falso feminismo, más Tebas y los de siempre han apretado mucho. La prensa, gran parte, que me va a seguir matando y no me importa porque yo sé lo que es la verdad. No es cuestión de soberbia ni de prepotencia, es humildad. Estoy dispuesto a ser vilipendiado por defender la verdad. Lo mejor del fútbol sois vosotros que me habéis permitido ser presidente del fútbol estos cinco años. En nuestro país hace falta que se siga mejorando en salarios, sanidad, en vivienda, pero tenemos que mejorar mucho en libertades. Hay una situación de falta de libertad total. Hay miembros que han recibido presiones de medios y de partidos políticos.

"No voy a dimitir"

"Ha llegado el momento de decir algo. ¿Es para sufrir esta cacería? ¿es tan grave como para que yo me tenga que ir? ¿Y tenga que dimitir? Pues lo digo, no voy a dimitir. No voy a dimitir. Nuestra gestión ha sido ejemplar en lo económico y en lo deportivo. Hemos ganado el Mundial femenino siendo un ejemplo para todo el mundo. Hemos ganado la Nations League, que es la competición más difícil de ganar del mundo. El día que ganamos la final del Mundial femenina ha sido el más emocionante de mi vida y de estos cinco años. Por eso quiero hacer aquí un anuncio. He activado los mecanismos con el secretario para que Jorge Vilda siga trabajando los próximos cuatro años con nosotros por medio millón de euros y quiero que dejes la dirección deportiva para que lo sea Montse y dejes de ser la segunda entrenadora o lo compatibilices. Merecéis unos buenos contratos. Eres el mejor entrenador del mundo de fútbol femenino. Hemos hecho tantas cosas por el fútbol femenino... Eso sí es igualdad y feminismo".

Rubiales se queda

"Voy a seguir luchando como me han enseñado, pese a todo lo que hay. No me voy. Soy un hombre feliz y pleno. Llevo mucho trabajando, sin vacaciones. Obviamente, tengo que descansar. Me iré a descansar unos días con mi familia y espero poder desconectar. Espero que se siga haciendo justicia y estaré en Motril, donde jugaré mañana con mis compañeros. Aquí está la verdad sin amarillismos, aquí está la verdad de lo que ha sucedido. Estas son mis explicaciones".