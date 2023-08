Día 5 de noviembre de 2010. La puerta de llegadas de Peinador se abre. Salen Susana García Senra y Domingo Salinas, sonrientes. Acaban de conquistar el bronce como miembros del cuerpo técnico de José Ignacio Hernández; la primera medalla española en un Mundial femenino. A Domi, insigne preparador físico, le aguardan su mujer y sus dos hijos. La pequeña Paula, de apenas tres años, le entrega el inmenso sol sobre un árbol que le ha dibujado. Ningún regalo mejor. 19 de agosto de 2023. La final del Europeo sub 16 ha concluido. La derrota ante Francia no empaña la alegría española. Entre las subcampeonas, Paula Salinas. Sus padres y su hermano, Hugo, lo celebran en la grada. El torneo se ha disputado en Izmir, la antigua Esmirna. En esa misma localidad turca ganó Domi, bajo la jefatura de Mingo Díaz, el bronce en el Europeo de 2005, en su debut con la selección sénior. El universo se pliega sobre sí mismo. Paula, criada en el PBB, se muda a la cantera del Celta este verano. El club para el que trabajó Domi, que resume: “Todo es muy emocionante”.

Pudiera parecer, así, que el destino de Paula estaba escrito. Nada la condicionó. Domi había abandonado el Celta en 2007, año de su nacimiento. Dejó la selección en 2011. Ningún recuerdo le queda a Paula de su padre en los banquillos. Cuando la familia se trasladó a Porriño, Hugo se enroló en las escuelas de fútbol y baloncesto. La pequeña se enamoró del balón viendo a su hermano mayor.

Paula ha pertenecido al PBB desde los cinco años. El inevitable Darío Méndez, maestro de tantos, la captó. “A mis compañeras, entrenadores y directiva les debo todo lo que he conseguido hasta el momento. Estoy muy agradecida por todo lo que me han apoyado y ayudado a crecer”. Domi comparte ese devoción por el club: “Los niños pueden tener talento. Si luego no están bien dirigidos y atendidos... Es un club modesto pero se trabaja muy bien. Somos como de la familia”.

En el PBB creció Martín Iglesias, recién fichado por el Huesca tras su paso por la cantera del Barça. Descolló Noelia Mouriño, ahora en Siglo XXI, de la generación de Paula. Está en dinámica de selección igual que Haile Aparicio. Casos igualmente extraordinarios pese a la repetición. “Nuestra hándicap es que tenemos mucha menos visibilidad”, sustenta Yannés Vigo.

Yannés ha formado a Paula desde el último año de infantiles, como segundo entrenador, y en los dos de cadete, como principal. “Para nosotros, es un orgullo”, dice de la trayectoria de la joven, que ha tenido que brillar con especial fulgor y en los momentos justos. “Nadie de la Federación Española viene a ver partidos de la Liga Gallega. Son los clubes de la Liga Endesa los que suelen clasificar a sus equipos para los Campeonatos de España. Tienes que hacerlo muy bien para llamar la atención y que alguien casualmente pase y te mire”.

La ocasión llegó en infantiles, cuando el PBB sí metió a su equipo en el Nacional que se disputaba en Marín. Domi revela: “Me llegaron rumores de que se habían fijado en Paula. Pero ella no era consciente. No se lo quise transmitir. Es madura, pero preferí dejarla tranquila”. La joven, un año después, se tuvo después que sobreponer a quedarse fuera de la selección gallega. “Fue un golpe bastante duro”, comenta Yannés. “Lo pasó mal. Tuvimos que trabajarlo mentalmente”.

Paula se ha forjado en las dificultades. Esta temporada recuperó su sitio en el combinado gallego. “Hizo un Campeonato de España por Autonomías buenísimo. Allí le echaron el ojo los de la Federación Española”, especifica Yannés.

Faltaba el proceso de criba en la preparación del Campeonato de Europa Sub 16 de agosto. En Semana Santa acudió a una covocatoria en Italia. En junio volvieron a incluirla entre las 16 jugadoras. Y repitió en verano. Faltaba cuatro por caerse; dos por semana, en la recta final.

–Papi, seguramente no vaya.

–Hija, esto es muy largo.

Acertaba Domi. El 9 de agosto, tras un torneo en Azuqueca, el seleccionador, Carlos Cantero, pronunciaba su nombre entre las doce elegidas. Toda la familia regresó a Vigo con urgencia para partir hacia Izmir al día siguiente.

“Fue una sorpresa, pero merecida”, valora Yannés, que elogia a Paula. “Es un auténtico animal competitivo. En 13 años entrenando, en masculino y femenino, no he conocido a nadie así. Quizá no sea la más talentosa de Galicia, pero sí la que mejor compite”. Base o escolta, “tiene un tren inferior muy fuerte y es habilidosa con el balón. Está mejorando su tiro, que era quizá su punto débil. Es una jugadora supersacrificada. El esfuerzo va por delante de todo siempre. Y es sobre todo muy generosa con las compañeras; una jugadora de equipo”.

Ese carácter le ha ayudado a asumir un rol secundario en la selección muy diferente al estelar que había desempeñado siempre en el PBB. “En el Europeo no tuvo muchos minutos, pero los aprovechó, aportando cosas muy diferentes. Te tienes que adaptar a lo que te manden. También le gustan las labores defensivas”, celebra Domi. Paula resume: “Ha sido una experiencia inolvidable. He podido aportar mi granito en lo que me pedían en cada partido. Estoy contenta con el trabajo que hice”.

Paula descansará hasta el 4 de septiembre. Le espera una mudanza trascendental. A Domi le habían llegado varias propuestas. Explica: “Queremos ir con calma. Paula ha elegido el Celta para estar en casa. Siempre tenemos los pies en el suelo. Es parte de la educación familiar. Lo importante es ir creciendo como persona y como deportista”.

La joven también le consultó a Yannés. “Hablamos mucho durante tres meses. Ella no tenía claro si irse del PBB o no. Creo que está en el momento perfecto para hacerlo. La animé. Es la filosofía nuestra de club. Entendemos que cuando alguien quiere dar un paso a un nivel muy alto hay que facilitárselo en vez de ponerle trabas”.

–Yo no voy a condicionar tu decisión. Tienes que ser algo que decidas tú. Si te vas a un club como el Celta es porque quieres dar un paso delante. Vas a dedicar más horas, entrenar con gente de más nivel, tendrás que ganarte el puesto. Si te apetece, yo te voy a animar. Quiero que mejores y llegues lo más arriba posible –la arengó Yannés.

Su fichaje por el club celeste está ya arreglado. “Quiero seguir aprendiendo, formándome y disfrutando. El tiempo dirá hasta dónde puedo llegar”, anticipa Paula. Domi le pide “humildad, respeto, trabajo...”. Es el mismo credo que le inculcó su abuelo, Fidel Salinas, que nunca faltaba a sus partidos y falleció hace un año: “Era muy importante para mí. A él le dedico esta medalla”.