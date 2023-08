El beso de Rubiales desata la polémica por acoso machista

El polémico beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, plantó a la jugadora de la selección nacional Jennifer Hermoso tras la victoria frente a Inglaterra no fue un “pico de amigos”, como lo calificó Rubiales. Fue “un acto de machismo y acoso por parte de un jefe poderoso hacia una subordinada”. Así lo aseguran varias expertas consultadas por Prensa Ibérica. En un momento histórico de empoderamiento femenino, tuvo que venir un señor, un jefe, y demostrar quién tiene, de verdad, el poder. “Tocaba aplaudirlas, no besarlas porque te da la gana y con total impunidad”, sentencia Covadonga Peremarch, portavoz de Emergencia Feminista. Fuentes judiciales, sin embargo, opinan que no estamos delante de un caso de acoso laboral entre un superior y una empleada dado que no hay relación laboral directa entre Rubiales y Hermoso.

“No podemos pasar este suceso por alto. El centro eran ellas. Se merecían vivir ese momento histórico. Era un momento de libertad y de poder para ellas. Sin embargo, Rubiales se sintió con la libertad de plantarle un beso en los labios a Hermoso. ¿Por qué? Porque sí, porque le apetecía, quería y se sentía con la libertad de hacerlo”, añade Peremarch.

Hecho denunciable

Las expertas aseguran que estamos delante de un hecho perfectamente denunciable ante los tribunales. Para proceder judicialmente ante los delitos de agresión y acoso sexual, el artículo 191 del Código Penal precisa la denuncia de la persona agraviada, informa Cristina Gallardo. En este caso, es Hermoso la que debería dar ese paso. De lo contrario, el caso no tendría recorrido penal.

¿Puede constituir el beso robado un delito al amparo de la ley de libertad sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí’? La abogada de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Alemany, lo ve complicado porque “la clave está en que no hubiera consentimiento”, informa la agencia Efe. Solo si Hermoso denunciara y declarara que no hubo consentimiento, el caso podría avanzar en los tribunales.

En todo caso, y más allá del terreno legal, incontables voces han exigido que Rubiales pida, cuando menos, perdón a la campeona mundial. Sin embargo, el máximo responsable de la Federación de Fútbol ha asegurado que se trató de un “pico de amigos celebrando algo”. “No estamos para gilipolleces”, ha añadido, quitándole importancia y asegurando que el debate originado es cosa de “tontos del culo, idiotas y estúpidos”.

Falta de consentimiento

Las plataformas feministas, sin embargo, sí que le dan importancia al beso no deseado que recibió la jugadora por parte de toda una autoridad del fútbol español. “Hay protocolos contra el acoso. Lo que sucedió fue un beso sin consentimiento, un hecho que puede ser denunciado”, insiste la portavoz de Emergencia Feminista.

Para la psicopedagoga y doctora en Ciencias de la Educación Mirta Lojo, el beso ni consentido ni deseado es una expresión más de la de violencia patriarcal. “Es poco probable que se hubiera producido con la selección masculina de fútbol. Este señor se sintió autorizado para disponer, sin permiso, del cuerpo de la jugadora”, sentencia.

“Es agotador tener que reivindicar el derecho al propio cuerpo. Es hora que el colectivo de hombres revise su masculinidad tóxica. Este beso fundamenta la base sobre la cual se legitima esta violencia. La reiteración de todo tipo de agresiones contra las mujeres por el hecho de serlo es una cuestión de Estado y una responsabilidad social. Toda la sociedad debe reprobarlo”, subraya Lojo.

Insistiendo en la idea de que el hecho es denunciable si la agraviada así lo quiere, la psicóloga social Gemma Altell destaca, sin embargo, que la sociedad cambia no solo por las leyes sino por las reacciones de la sociedad. Una mujer puede saber que la legislación le permite ir a los tribunales por algo así, pero “¿qué consecuencias a medio plazo tendría para ella denunciarlo?”. “Tener poder o no tener poder no es algo que dependa solo de las leyes”, insiste la experta.

En el momento del beso, el poder lo ostenta Rubiales, que coge la cara de Hermoso y le planta un beso en la boca. Ella, mientras, está indefensa. “Ella no se siente validada para poner un límite”, explica la psicóloga social, que insiste en que también se debe ser muy respetuoso con el grado de gravedad que sienta Hermoso.

Reacción de la afectada

La jugadora, por su parte, no se ha expresado a nivel oficial, más allá de una conversación de vestuario, en plena celebración. En un ambiente de júbilo, se escucha a Hermoso decir que no le ha gustado (el beso) pero que «qué podía hacer». La madre de la jugadora, Marisol Fuentes, sí que ha opinado ante las cámaras de TVE: “Son campeonas del mundo, lo demás no tiene importancia”.

Altell muestra su estupefacción ante el hecho que una persona como Rubiales dirija una institución tan importante. En su opinión, el beso en los labios “derrocha caspa y es lamentable”. Demuestra, entre otras cosas, que Rubiales “vive fuera de la realidad”.

Varios miembros del Gobierno han salido en tromba para criticar este gesto machista. Las ministras en funciones de Igualdad, Irene Montero, y de Derechos Sociales, Ione Belarra, lo han calificado en redes sociales de violencia sexual. Mientras, el titular en funciones de Cultura en funciones, Miquel Iceta, ha asegurado que estamos delante de un hecho inaceptable y que Rubiales debe “dar explicaciones”.

“Seguramente me equivoqué, lo tengo que reconocer”

Rubiales ha querido zanjar la polémica con unas disculpas. “Estamos ante un hecho histórico. Ante un Mundial. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo. Pero también hay un hecho que tengo lamentar entre una jugadora y yo, con la que tengo una magnífica relación. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad y sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió. De una manera espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes”, dijo a través de un vídeo difundido en las redes sociales de la Federación. “Lo veíamos como algo natural y normal. Pero fuera se ha creado revuelo por gente que se ha sentido dañada. Tengo que disculparme, no queda otra”, añadió Rubiales mirando a cámara. “Hay unas declaraciones, por mi parte, dentro de este contexto, donde digo que esto me parece una idiotez. Es por eso, porque aquí dentro no se le daba la más mínima importancia. A fuera sí que se la han dado. Quiero disculparme ante esas personas porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera seguramente tendrán sus motivos”, añadió Rubiales sobre las declaraciones que dio tras la final a la Cadena Cope, donde tildaba de idiotas y estúpidos a aquellos que criticaban su comportamiento.