Segundo oro para España. María Pérez completó una sensacional prueba en los 20 kilómetros marcha femeninos de los Mundiales de Budapest para imponerse con enorme suficiencia después de un tirón espectacular al paso por el 15 y volar en un circuito de un kilómetro en torno a la Plaza de los Héroes (1h:26.51).

Había muchas ganas de marcha en la delegación española después de la exhibición que protagonizó el sábado el extremeño Álvaro Martín con su victoria en la prueba masculina de los 20 km para unirse a los anteriores campeones universales Chuso García Bragado, Valentí Massana (ambos en 1993) y Miguel Ángel López en 2015.

La gran opción era María Pérez, oro en los Europeos de 2018 y autora de la mejor marca mundial de la temporada (1h:25.30), pese a que la lista de rivales de nivel era interminable con la peruana Kimberly García León (oro en 20 y en 35 km en el pasado Mundial), la italiana Antonella Palmisano (oro en 20 km en los Juegos de Tokio), la griega Antogoni Ntrimpspioti (oro en 20 y en 35 en el pasado Europeo) más toda la ‘armada china’.

De inicio se pudo comprobar cómo la veterana Ntrimpspioti no estaba como el pasado verano y no tardó en perder comba con el grupo principal, algo que sucedió de inmediato con la otra representante española, la gallega Antía Chamosa en su debut en unos Mundiales.

El guion de la prueba no varió en absoluto en los primeros 15 kilómetros, con un grupo de ocho atletas del que se cayó la peruana Inga antes del paso por el 5’ (21:44) mientras María Pérez había visto en los instantes iniciales un aviso de los amarillos que no fue a más.

Avisos

Ese cartel indica a los marchadores que deben corregir su técnica, algo que la granadina ha hecho a consciencia después de sus dos descalificaciones seguidas el pasado verano, primero en los Mundiales de Eugene y después en los Europeos de Múnich. Gran trabajo con su entrenador Jacinto Garzón.

Todo seguía igual en el ecuador de la prueba (43:43) y al paso por el 15 (1h:06.06). Sin embargo, María Pérez tiró con fuerza en ese momento y se marchó en solitario con una facilidad pasmosa. La única que logró seguirle unos cuantos centenares de metros fue la australiana Montag. Su ventaja fue en aumento de manera exponencial. Cuatro segundos al paso por el 16, ocho en el 17, 14 en el 18 y ya solo una hecatombe podía privar a España de su segundo oro en Budapest.

La llegada fue de esas que se recordarán siempre. maría Pérez cogió una bandera de España, la abrió en la recta y cubrió los últimos 10 metros caminando para desgarrar con las dos manos la cinta con un registro de 1h:26.51. En ese gesto se resume perfectamente la alegría y la rabia de una atleta que ha tenido que trabajar muy duro la técnica.

La joven pontevedresa Antía Chamosa finalizó en el puesto veintinueve con un tiempo de 1:34:20, algo lejos de sus posibilidades pero para ella era muy importante examinarse y verse en una gran competición para ir adaptándose a la exigencia de esa clase de cita.

García Romo salva el honor español en los 1.500 metros

Mario García Romo disputará la final de 1.500 metros de los Mundiales de Budapest siendo el único español de los cinco que participaron en las semifinales que sigue adelante en la competición tras las eliminaciones del muleño Mohamed Katir, Adel Mechaal, Marta Pérez y Esther Guerrero. El salmantino Mario García Romo, medallista de bronce en el Europeo de Múnich 2022, realizó una carrera muy táctica en la que al paso de la última vuelta llegó a ir segundo bien secundado por el principal favorito al oro, el noruego Jakob Ingebrigtsen, que se permitió el lujo, en la última recta, de levantar las manos para pedir al público que animase. Ingebrigtsen paró el crono en la meta en 3:34.98 y Mario García Romo, cuarto, en 3:35.26. Sin embargo, el noruego no fue el más rápido de las dos series ya que el mejor tiempo lo realizó el estadounidense Yared Nuguse con 3:32.69. Mohamed Katir, que en el último Mundial ganó el bronce en 1.500, no podrá repetir en el podio al no acceder a la final tras una carrera en la que llegó a los últimos metros en los primeros puestos pero desfondado vio como le fueron pasando rivales hasta concluir décimo con 3:33.56. Más entero se le vio sobre la pista al catalán Adel Mechaal, que aguantó el ritmo del grupo de cabeza pero también fue perdiendo posiciones hasta concluir noveno con 3:33.33.