Ha concluido la final. Vero Boquete, comentarista durante el Mundial para TVE, se emociona y confiesa: “Esto era imposible de pensar hace diez años, hace cinco años incluso”. La santiaguesa ubica el título en sus coordenadas históricas. Habla de presente y futuro: “España tiene muchísimas futbolistas que vienen por detrás, muchas generaciones que ya saben lo que es ganar. Es el mensaje con el mayor poder posible para toda la sociedad española, el fútbol femenino merecía este respeto. Esperamos que ahora nos vean por lo que somos: mujeres que hacen muy bien su trabajo. El fútbol femenino ahora es profesional”. También de pasado: “Yo me acuerdo de las que han tenido que luchar al principio para abrir una puerta muy pequeña. Algunas ya no estarán, otras estarán llorando en casa. Son las que nos han hecho disfrutar este evento histórico”. Añade una mención a las rebeldes del grupo de ‘Las 15’ que mantuvieron su postura: “Muchas de las condiciones que han tenido las futbolistas en este último Mundial se han dado gracias a la lucha de este último año. Para ellas no será fácil, pero son parte de este triunfo”.

Boquete, en su propia trayectoria vital, encarna este discurso. En ella se cosen las épocas. Boquete aún conoció una normativa que vetaba a las niñas, como cuando le impidieron jugar con el Don Bosco masculino. Animada por Nicasio y Mercedes, sus padres, prontó emigró tras brillar en el Funerario Apóstol y el Xuventú Aguiño. La santiaguesa, hoy todavía en activo en la Fiorentina a sus 36 años, se convirtió en la primera gran figura popular del fútbol femenino moderno en España. Fue la primera en ganar una Liga de Campeones, con el Frankfurt; la primera en ser incluida en varias ocasiones, entre las cinco mejores de Europa; la líder de la selección que en 2015 se estrenó en un Mundial. A ella, que ha jugado en Estados Unidos, Suecia, Alemania, Italia, Francia y China, la han idolatrada muchas de las que se han coronado. También Boquete peleó por unas condiciones salariales decentes. También ella se enfrentó a unas estructuras federativas caducas y lo pagó con su prematuro orillamiento. Fue ella la que reclamó a EA Sports que introdujeran a jugadoras en sus videojuegos FIFA. Le cabe el consuelo del aprecio de sus paisanos. El estadio de San Lázaro lleva su nombre desde 2018. Galicia tiene un protagonismo especial en el crecimiento del fútbol femenino. Ese proceso, que hoy culmina en Tere Abelleira como una de las estrellas del Mundial, se inició hace un siglo con Irene González Basanta, considerada la primera mujer futbolista de España. Irene González Basanta nació el 26 de marzo de 1909 en A Coruña, debutando como delantero centro en el equipo infantil Racing Athletic, si bien jugó primero en el Orillamar, siempre rodeada de hombres, los de sus huestes y los rivales, y más tarde formó su propio equipo, el Irene F. C., que estaba federado. Sus exhibiciones, habitualmente en los campos de A Estrada y Fortaleza, en Santa Margarida, solían congregar a numeroso público. Nada le fue fácil a Basanta, empezando por la procedencia humilde de su familia; la radical, por no decir extrema, desaprobación de su padre, que intentó sacarla a la fuerza del campo en varias ocasiones, y los comentarios despectivos de una parte del público masculino. Pero eso no arredró, ni mucho menos, a la convencida Irene, que con el dinero que obtenía de los partidos contribuía a la paupérrima economía de su casa. Su popularidad fue tal que hasta le dedicaron un apropósito: “Mamá/futbolista quiero ser para jugar como Irene/ que juega muy bien. Mamá/ cuando sea mayor/ ganaré mucho dinero/ jugando al fútbol”. Una tuberculosis la retiró en 1928. Se organizó un partido a fin de recaudar fondos para ayudarla. Con el importe recaudado se recuperó toda la ropa que tenía empeñada, se arregló su cama, con colchón y todo, del que antes carecía; se pagaron varios meses de alquiler que adeudaba y se atendió a su alimentación y medicación. Pero no pudo recuperarse. Murió poco después, el 19 de abril de 1928, cuando solo contaba con 19 años de edad. Irene cayó durante décadas en el olvido, igual que aquellas jugadoras que se enfundaron la camiseta del Celta brevemente, para un puñado de partidos, en 1984 y 1985. Y tantas otras pioneras de toda Galicia que han pavimentado el camino. A todas ellas representa Abelleira sobre el césped del Accor Stadium, enarbolando con orgullo la bandera gallega.