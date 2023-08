Seguindo coa campaña de socios "Ponlle voz a esta banda" o Valinox Novás presenta o XXV Trofeo do Rosal convertido nunha festa. O Trofeo Concello do Rosal será un emocionante evento deportivo e tamén unha noite de festa.

Esta mañá tuvo lugar no Concello do Rosal a Presentación do Trofeo Concello O Rosal e o Guateque, dous eventos conxuntos que reúnen deporte, entretemento e gastronomía nun emocionante día de celebración. Estiveron presentes na presentación a alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández; o concelleiro de Deportes, José Carlos e por parte do Valinox Novás o presidente, Andrés Senra, un membro da directiva, Rogelio Diego, e o director deportivo, César Armán.

O día elixido para esta festa é o 2 de setembro. A partir das 18:00 horas terá lugar no Pavillón Municipal o Trofeo Concello o Rosal e a partir das 21:00h na Praza do Calvario iniciara o Guateque.

O Trofeo Concello O Rosal comenzará co partido de balonmán entre dous equipos de renome: Valinox Novás e Frigoríficos Cangas. Os afeccionados e entusiastas do deporte poderán gozar dun enfrontamento cheo de emoción e enerxía. Un encontro único a tan só unha semana do inicio da liga División de Honra Prata Masculina. Desposís desde partido será o turno dos amigos de Javi Díaz Vs os amigos de Víctor Armán.

A diversión non se deterá aí. Tras o partido, o ambiente festivo trasladarase á Praza do Calvario, onde terá lugar o Guateque do Valinox Novás. Os asistentes poderán deleitarse cunha variada selección de opcións gastronómicas ofrecidas por foodtrucks de Queimada, así como experimentar a creatividade e o sabor único da coctelería a cargo de Único.

A velada continuará cun toque musical excepcional. Ás 22:00 horas, o escenario iluminarase coa presenza do grupo de música Nacional 81, disposto a cativar a todos coa súa música en vivo. As súas vibrantes interpretacións prometen mergullar ao público nun ambiente festivo e contaxioso.

E para aqueles que desexan manter a enerxía durante toda a noite, a partir das 00:00 horas darase inicio á apaixonante noite de DJs. Os DJs Anxo Silva e Adrián Mesu poñerán o ritmo e crearán unha atmosfera electrificante que manterá a todos movéndose ata altas horas da madrugada.