Teresa Abelleira, jugadora de la selección española femenina de fútbol expresó tras clasificarse para la final del Mundial de Australia y Nueva Zelada que están "sintiendo muchísimo apoyo desde España" y que "ojalá todo el mundo se vuelque con nosotras" en la final, que se disputará este domingo a las 12 horas.

"Cada esfuerzo está valiendo la pena y todo lo que estamos haciendo es brutal, ya estamos hablando de una final", dijo la centrocampista gallega en declaraciones a TVE.

"Estamos sintiendo muchísimo apoyo desde España. Todos los días nos llegan mensajes y ojalá todo el mundo se vuelque con nosotras y esté ahí alentándonos desde España", confesó.

"Ahora me acuerdo mucho de mi familia, que es quien está ahí cada día, te hace mejor. También aprovecho para agradecer a todos los entrenadores que tuve, que siempre me hicieron mejores, a mis compañeras y amigas, que son las primeras que la verdad confiaron en mí. Y al final me quedo con todo lo bueno de las personas con las que me crucé y hoy puedo estar aquí en parte gracias a ellos", confesó la jugadora del Real Madrid.

La pontevedresa, con la bandera de Galicia, explicó: "Me la dio mi madre y bueno, soy muy de casa, de la terriña. Quiero agradecer todos los mensajes que me están llegando de Galicia y es un orgullo representar a esta tierra", explicó.

Varios representantes políticos y autoridades de Galicia han felicitado a través de redes sociales a la selección española femenina de fútbol por el pase a la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, tras la victoria ante Suecia.

Uno de los primeros en destacar esta "histórica clasificación" ha sido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien de hecho ha mencionado el especial papel de la pontevedresa Teresa Abelleira, jugadora del Real Madrid, en el encuentro de este martes.

Moita emoción hoxe coa selección española feminina de fútbol, por esta máis que histórica clasificación para a final do Mundial.



É unha alegría tamén para todos os galegos e galegas contar coa representación de @Teresabelleira nesta vitoria. Moita sorte o domingo rapazas, a por… https://t.co/TyYoEFP7QJ — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) August 15, 2023

Felicitaciones a la pontevedresa

"Es una alegría también para todos los gallegos y gallegas contar con la representación de Teresa Abelleira en esta victoria", ha escrito Rueda en un mensaje en redes que le ha servido para desearle a la selección "mucha suerte" para que el domingo pueda hacerse con el oro.

También el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, se ha hecho eco de la victoria española frente a Suecia y ha confesado haberse quedado "sin palabras" con el partido. "Gracias por hacernos disfrutar tanto", ha expresado, también con mención a la jugadora gallega.

Sen palabras!



Parabéns de novo, @teresabelleira, e a todas as cracks da @SEFutbolFem. Grazas por facernos desfrutar tanto.



Agora a por esa final do #FIFAWWC! Estamos convosco 💪🏆 https://t.co/ZbpgyGvtnI — Luis López Lugués (@LuisLopezLugues) August 15, 2023

Además, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha calificado de "espléndido" el partido de Abelleira: "¡Un orgullo para Pontevedra y un orgullo para el país!".