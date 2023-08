“Empezó por una equivocación”. Pocos han desnudado tan bien la sordidez erótica de la violencia como Bukowski, que utilizó ese puñado de palabras para dar comienzo a su trayectoria novelística con “Cartero”. Esto iba de repartir. “Empezó por una equivocación”. Y luego, ¿qué? Porque Raphinha soltó un guantazo a Gastón Álvarez en el minuto 42, castigado con la roja, permitiendo que el ejército del Getafe armado por José Bordalás no sólo se sintiera impune, sino satisfecho ante los resultados de su plan. Raphinha picó el anzuelo. Y Xavi Hernández, desesperado en el crepúsculo ante todo lo vivido, acabó también expulsado mientras proclamaba que aquello había sido “una vergüenza”. Un grito en esa ciénaga en la que quedó atrapado el Barça en el inicio de la defensa del título.

Ese primer acto que alargó 10 minutos el desbordado árbitro de la batalla, Soto Grado –fueron nueve minutos más en el segundo– no encontró otro hilo conductor que el juego sucio. Que se empleara a fondo Damián Suárez, que ha hecho carrera con la estopa por bandera, no debía extrañar por mucho que Lewandowski pusiera cara de sorpresa cada vez que el defensor uruguayo le arreaba. Chocó mucho más ver a un chico de La Masia como Carles Aleñá adoptando con suma facilidad los bruscos postulados de Bordalás. Cuando los futbolistas se fueron a los vestuarios en el entretiempo, el técnico Xavi Hernández no dudó en reprochárselo de mala manera.

Mientras los jugadores caían, se recuperaban, y se volvían a caer –Gündogan tuvo que reponerse de un golpe en el bajo vientre propinado por Damián–, el balón era sólo un extraño invitado. Lo de menos en la trinchera.

Habrá quien piense que es demasiado pronto. Que las conclusiones, en realidad, no existen. Ni en el fútbol ni mucho menos en la vida. Todo puede cambiar, incluso lo que parece incuestionable. Sólo la muerte es indemne a ello.

Gavi comenzó la temporada como suplente. No hubo hueco para el jugador más visceral e irracional en ese cuarteto de centrocampistas con el que su técnico, Xavi Hernández, pretende seguir edificando su obra.

Gündogan, el excapitán del Manchester City, es el fichaje estrella de la temporada y quien debe ofrecer calidad y determinación entre líneas. No debió entender nada de lo encontrado en Getafe. Oriol Romeu, físico, emocional, es el único ancla del equipo en la era post-Busquets, y supo adaptarse al barro. De Jong, ya en el grupo de capitanes, abarca demasiado campo, pero esta vez le costó tomar el pulso de un partido en el que el ritmo no lo marcaba el balón, sino los empujones. Y sin Pedri, ya se sabe, nada funciona. Sigue al ralentí, como en toda la pretemporada. Expulsado Xavi, no podía haber más respuesta que la del adolescente Lamine Yamal. No hubo manera de cambiar nada, por mucho que Iglesias chutara al pie de Araujo en el área en un penalti que el árbitro negó por una mano previa de Gavi. Era ya el minuto 103 de una cruzada extenuante, pero también delirante.